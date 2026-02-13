Marriott anuncia un dividendo trimestral de 0,56 euros por acción, pagadero el 31 de marzo

Marriott International ha anunciado que su junta directiva ha anunciado un dividendo en efectivo trimestral de 0,67 dólares por acción (0,56 euros) de capital común.

El dividendo será pagadero el 31 de marzo de 2026 a los accionistas que figuren inscritos al cierre de operaciones del 26 de febrero de 2026.

Este anuncio, realizado este jueves desde Bethesda, Maryland, mantiene el nivel del dividendo trimestral en 0,56 dólares por acción, lo que equivale a un dividendo anual proyectado de 2,26 euros por acción (basado en los cuatro pagos trimestrales).

La medida refleja la confianza continua de la compañía en su posición financiera sólida y su estrategia de retorno de capital a los accionistas.

Marriott International cerró 2025 con un beneficio neto de 2.601 millones de dólares (unos 2.187 millones de euros), lo que supone un avance del 10% frente al ejercicio previo, apoyado en unos ingresos por habitación disponible (RevPAR) globales que repuntaron un 2%. Este crecimiento se vio sostenido por el fuerte tirón de los mercados internacionales, que compensaron el estancamiento del negocio en Norteamérica.

Para 2026, el gigante hotelero prevé incrementar su resultado bruto de explotación (Ebitda ajustado) entre un 8% y un 10% y devolver más de 4.300 millones de dólares (3.615 millones de euros) a sus accionistas.

En el conjunto de 2025, Marriott registró unos ingresos totales de 26.186 millones de dólares (22.000 millones de euros), un 4% más que un año antes. El avance de la facturación se sustentó, principalmente, en el aumento de las comisiones de gestión y de franquicia.