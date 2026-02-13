La plata y el oro rebotan levemente tras las fuertes caídas previas

Madrid, 13 feb (EFE).- El precio de la plata y el del oro rebotan moderadamente este viernes tras las nuevas caídas que registraron en la víspera, que fueron de más del 10 % para el primer metal precioso y de casi el 3 % para el segundo.

A las 7:15 (6:15 GMT) horas de este viernes, la plata rebota el 1,9 %, hasta los 76,6 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE.

Este jueves, la plata se hundió más del 10 %, hasta un precio de 75,66 dólares: mientras que el oro descendió casi un 3 %, por debajo de los 5.000 dólares la onza.

A esta hora, el oro sube un 0,65 %, hasta los 4.954,65 dólares.

El analista de Banco BiG, Joaquín Robles, explicó en la víspera que, al igual que se recogen beneficios en renta variable, también sucede en el oro y la plata.

Señaló que los retrocesos registrados este jueves suelen ser habituales tras subidas acumuladas "tan fuertes" como las registradas por ambos metales en los últimos meses.

Manuel Pinto, analista de XTB, también destacó la apreciación del yen con el dólar, "lo que puede reducir el apalancamiento".

A ello se sumaron las correcciones que registraron en la víspera las empresas tecnológicas de Wall Street y la cautela en los mercados tras un dato de empleo en Estados Unidos mejor de lo esperado, lo que reduce las expectativas de reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Tras varias semanas de fuerte volatilidad, tanto el oro como la plata se alejan de los máximos históricos alcanzados el pasado 29 de enero, situados en 5.595,47 dólares en el caso del primero y en 121,65 dólares, en el del segundo. EFE