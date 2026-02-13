La NBA multa con 500.000 dólares a los Jazz y 100.000 a los Pacers por 'tanking'

Washington, 12 feb (EFE).- La NBA impuso este jueves multas de 500.000 dólares a los Utah Jazz y de 100.000 a los Indiana Pacers por la gestión de sus alineaciones, en una práctica conocida como 'tanking', según informó la propia liga.

Los Jazz fueron sancionados por sus decisiones en los encuentros ante los Orlando Magic del 7 de febrero y frente a los Miami Heat dos días después.

"Durante esos encuentros, los Jazz retiraron antes del inicio del último cuarto a dos de sus principales jugadores, Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr., y no los volvieron a poner en el partido, pese a que ambos estaban en condiciones de seguir jugando y el resultado aún no estaba decidido", explicó la liga en un comunicado.

Los Magic remontaron una desventaja de 17 puntos para imponerse por 120-117 en el último suspiro. Ante los Heat fueron los Jazz quienes se llevaron el partido por 111-115.

En el caso de los Pacers, la sanción obedece a no haber alineado a su jugador franquicia, Pascal Siakam, ni a otros dos titulares, Aaron Nesmith y Andrew Nembhard, en el partido del 3 de febrero que perdieron ante los Utah Jazz.

"Podrían haber jugado conforme al estándar médico establecido", apuntó la NBA, que abrió una investigación que incluyó un examen médico independiente.

El 'tanking' es la práctica de alinear equipos poco competitivos de manera intencionada con el objetivo de obtener mejores posiciones para el próximo 'draft', aprovechando las reglas de la liga que benefician a los equipos con peores resultados.

Pacers (15-40) y Jazz (18-37) son actualmente dos de los equipos con peor registro de victorias de la liga, ocupando el cuarto y el sexto lugar, respectivamente.

"Un comportamiento evidente como este, que prioriza la posición en el 'draft' por encima de ganar partidos, socava los fundamentos de la competencia en la NBA y responderemos en consecuencia ante cualquier acción futura que comprometa la integridad de nuestros encuentros”, afirmó el comisionado de la liga, Adam Silver.

"Además, estamos trabajando con el Comité de Competición y la Junta de Gobernadores para implementar medidas adicionales que erradiquen este tipo de conductas", añadió. EFE