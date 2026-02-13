La colchonera Silvia Lloris sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha

Tras la realización de las pruebas médicas correspondientes, el Atlético de Madrid ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha de Silvia Lloris, defensora del club y de nacionalidad española. La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales de la entidad madrileña, conforme detalló el propio club en un comunicado dirigido a su afición y publicado en su página web. Esta lesión se produjo durante el primer partido del 'playoff' de la Champions League Femenina frente al Manchester United, un encuentro en el que la futbolista tuvo que ser sustituida al final del primer tiempo a raíz del problema físico.

Según informó el Atlético de Madrid, las pruebas médicas realizadas a Silvia Lloris tras su salida del terreno de juego confirmaron el diagnóstico de rotura del ligamento cruzado anterior. El club precisó que, resultado de esta lesión, la jugadora deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días para reparar el daño en la articulación afectada. La entidad expresó su mensaje de apoyo a la defensora: "¡Mucho ánimo, Silvia, te deseamos una pronta recuperación!", mensaje que fue incluido en el texto divulgado en los canales oficiales del club, según consignó esta fuente.

El incidente que condujo a la lesión ocurrió durante el tramo final de la primera parte del enfrentamiento contra el conjunto inglés, lo que obligó al cuerpo técnico a reemplazar a Silvia Lloris de inmediato. Luego del encuentro, el club colchonero sometió a su jugadora a estudios médicos para determinar el alcance de la dolencia, según publicó la entidad. Tras la realización de estas pruebas, los resultados confirmaron la gravedad de la situación para la defensa titular del cuadro rojiblanco.

El impacto de esta lesión afecta directamente a la plantilla dirigida por el Atlético de Madrid en una fase decisiva de la temporada, ya que la jugadora española se perderá los próximos compromisos tanto en la competición europea como en la liga local. La obligación de someterse a cirugía y el consiguiente proceso de rehabilitación requieren un extenso período de recuperación, lo cual limita la participación de Silvia Lloris durante el resto de la campaña, según informó el club en su boletín oficial.

El diagnóstico de rotura de ligamento cruzado anterior, reportado por el Atlético de Madrid, es uno de los contratiempos físicos de mayor gravedad en futbolistas, dada la complejidad de la intervención y del proceso de rehabilitación posterior. La baja de Silvia Lloris representa un desafío significativo para el cuerpo técnico, que deberá restructurar la defensa y considerar alternativas estratégicas para suplir la ausencia de una de sus piezas clave en las competencias.

El comunicado difundido por el Atlético resaltó la rápida intervención de los servicios médicos tras el reemplazo de la futbolista durante el enfrentamiento con el Manchester United. La institución agradeció además las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados y del entorno futbolístico ante la situación de Silvia Lloris, detalló el club en sus medios oficiales.

La ausencia de la defensora en lo que resta de la temporada obliga tanto al cuerpo técnico como a la directiva a replantear la gestión del plantel de cara a los desafíos restantes en la Champions League Femenina y en la máxima categoría del fútbol español, según destacó el propio comunicado institucional. El club mantendrá informada a la afición sobre los avances en la recuperación de la jugadora a partir de su paso por el quirófano, añadió la entidad.

La situación médica de Silvia Lloris y la información relacionada con su proceso de recuperación continúa actualizándose en los canales oficiales del Atlético de Madrid, tal como ha señalado el club madrileño. Mientras tanto, compañeros de equipo y seguidores han multiplicado los mensajes de ánimo y apoyo a la futbolista ante la adversidad sufrida en esta etapa de la competición internacional.