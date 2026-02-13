La Bolsa mexicana avanza un 0,95 % en la semana y se ubica en 71.478,81 unidades

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una avance del 0,83 % que la impulsó a cerrar la semana con una ganancia del 0,95 % con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió hasta las 71.478,81 unidades.

Con este cierre positivo semanal, el mercado mexicano suma cinco avances en las últimas seis semanas.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Explicó que las pérdidas se concentraron en Estados Unidos, principalmente en el sector tecnológico "por nerviosismo de que el mercado se encuentre sobrevalorado".

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la semana con una ganancia del 0,95 % para registrar avances en cinco de las últimas seis semanas".

En la semana el mercado mexicano subió el pasado miércoles hasta las 71.601,35 unidades para un nuevo máximo histórico.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: América Móvil (+9,85 %), Grupo Carso (+7,5 %), Genomma Lab (+6,6 %), Vesta (+6,02 %) y Televisa (+5,15 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, apuntó que el índice mexicanos cerró a semana con un avance del +0,95 %, en lo que va del mes tiene una ganancia del +5,7 % y en lo que va del año acumula un +11,1 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,14 unidades por billete verde, frente a los 17,21 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 188,3 millones de títulos por un importe de 13.703 millones de pesos (unos 800 millones de dólares).

De las 723 firmas que cotizaron en la jornada, 350 terminaron con sus precios al alza, 350 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 7,06 %; del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el 5,4 %, y del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR O), con el 5,04 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -8 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -3,9 %, y del banco BBVA (BBVA), con el -3,64 %. EFE