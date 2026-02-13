La Bolsa de París cae un 0,35 % con los últimos resultados empresariales

París, 13 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este viernes un 0,35 % con la publicación de los últimos resultados empresariales, a pesar de la bajada de la inflación en Estados Unidos en enero (2,4 %), que no fue suficiente para revertir la tendencia en la plaza parisina.

En el conjunto global de la semana, la progresión del CAC-40 dejó un avance del 0,44 %.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno negativo, el selectivo parisino se ubicó en los 8.311,74 puntos.

El volumen de operaciones de la sesión volvió a ser alto, al igual que la víspera, con intercambios por valor de 5.306 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 19 compañías cerraron en rojo y 21 lo hicieron al alza.

Los valores que más descendieron fueron los del banco Société Générale (-5,42 %), el grupo de cosmética L'Oréal (-4,93 %) y el banco BNP Paribas (-2,39 %).

Por el contrario, las mayores subidas se las anotaron el fabricante de motores aeronáuticos Safran (8,30 %), la consultora Capgemini (5,12 %) y los laboratorios Eurofins Scientific (2,25 %). EFE