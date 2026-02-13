Agencias

La Bolsa de París cae un 0,35 % con los últimos resultados empresariales

Guardar

París, 13 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este viernes un 0,35 % con la publicación de los últimos resultados empresariales, a pesar de la bajada de la inflación en Estados Unidos en enero (2,4 %), que no fue suficiente para revertir la tendencia en la plaza parisina.

En el conjunto global de la semana, la progresión del CAC-40 dejó un avance del 0,44 %.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno negativo, el selectivo parisino se ubicó en los 8.311,74 puntos.

El volumen de operaciones de la sesión volvió a ser alto, al igual que la víspera, con intercambios por valor de 5.306 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 19 compañías cerraron en rojo y 21 lo hicieron al alza.

Los valores que más descendieron fueron los del banco Société Générale (-5,42 %), el grupo de cosmética L'Oréal (-4,93 %) y el banco BNP Paribas (-2,39 %).

Por el contrario, las mayores subidas se las anotaron el fabricante de motores aeronáuticos Safran (8,30 %), la consultora Capgemini (5,12 %) y los laboratorios Eurofins Scientific (2,25 %). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La oposición de Bangladés denuncia fraude masivo y ataques tras la jornada electoral

Infobae

Israel avanza en Jerusalén Este: las familias palestinas de Silwan enfrentan su desalojo

Infobae

La vida del legendario pianista Bill Evans, en un ejercicio estético en la Berlinale

Infobae

El caudal del Júcar se dispara en Cuenca por encima de los 250 m3/s y pasa a nivel rojo

Las autoridades ordenaron el cierre de los accesos al río y zonas recreativas a raíz del riesgo inminente y solicitan máxima precaución, justo cuando se celebra Jueves Lardero en Cuenca, mientras el pronóstico apunta a una leve mejoría climática

El caudal del Júcar se

Finlandia y Alemania apuestan por más socios comerciales ante uso de EEUU de aranceles

Infobae