Tiflis, 13 feb (EFE).- Georgia lanzará a partir del próximo 1 de marzo una cruzada contra los migrantes ilegales, para librarse en los próximos años de los cerca de 20.000 extranjeros indocumentados, anunció este viernes el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

"El tema de la migración preocupa especialmente a la sociedad georgiana en el contexto de los procesos que tienen lugar en Europa. Se trata de una preocupación comprensible, ya que todo patriota georgiano desea que su identidad nacional y religiosa esté firmemente protegida", escribió en un comunicado publicado en las redes sociales.

Recordó que la población de Georgia asciende a 3,914 millones de personas, "de ellos son extranjeros como mucho 275.000, un 6,6 %"

"Entre ellos están los migrantes ilegales, a día de hoy son más de 20.000. Hemos tomado la decisión de fortalecer el departamento de migración del Ministerio de Interior de Rusia, lo cual nos dará la posibilidad de librar totalmente al país de migrantes ilegales en los próximos años", sostuvo.

Indicó que a partir del 1 de marzo entrará en vigor una nueva ley que limitará significativamente el empleo de migrantes y defenderá los intereses de los ciudadanos de Georgia.

"El Gobierno asume la total responsabilidad por la aplicación eficaz de la nueva legislación", añadió.

Respecto a los extranjeros que actualmente se encuentran en Georgia, unos 180.000 (70 % del total de migrantes) son ciudadanos de países exsoviéticos, la UE, Estados Unidos e Israel.

Otro 10 % son ciudadanos de Turquía e Irán, concluyó.EFE