Fernando Alonso: "Vamos un poco atrasados, esperemos que haya tiempo para mejorar"

La adaptación a las nuevas regulaciones técnicas en la Fórmula 1 juega un papel destacado para los equipos en el arranque de la pretemporada. La escudería Aston Martin, con Fernando Alonso al frente, ha enfrentado contratiempos en los primeros test oficiales en Baréin, donde la escasa preparación y las limitaciones de desarrollo del monoplaza han dejado a la escuadra británica en desventaja de cara al inicio inminente del campeonato. Según informó la agencia Europa Press, el bicampeón mundial reconoció que el equipo afronta retrasos en el desarrollo del AMR26 y expresó su confianza en que existan suficientes jornadas para alcanzar un rendimiento competitivo.

En declaraciones recogidas por los medios oficiales de la Fórmula 1 y reportadas por Europa Press, Alonso aseguró: “Necesitamos rodar más. No fue lo ideal perdernos Barcelona y este es el primer test para nosotros. Así que seguimos paso a paso con el coche. Así que sí, vamos un poco atrasados, tenemos que admitirlo, pero esperamos que haya tiempo para mejorar”. Estas palabras reflejan la preocupación existente en Aston Martin tras no poder participar en los test de Barcelona, lo que ha limitado el tiempo disponible para ajustar el nuevo prototipo en comparación con el resto de la parrilla.

Los ensayos realizados en el circuito de Baréin, primeros para la escudería esta temporada, han puesto de manifiesto la necesidad de encajar componentes clave y de encontrar soluciones técnicas que permitan al AMR26 alcanzar el nivel de fiabilidad y rendimiento requerido antes del estreno del Mundial, aclaró Alonso según citó Europa Press. El propio piloto aclaró que los datos cosechados en la semana inicial de pruebas dejan claro que el monoplaza aún exige un trabajo de puesta a punto y de optimización para acercarse a sus rivales.

Respecto a los desafíos impuestos por el reglamento de esta temporada, Fernando Alonso amplió que la gestión energética representa un aspecto central en el proceso de adaptación. El piloto explicó que “cada regulación trae diferentes desafíos y esta no es diferente. Tienes un poco menos de grip y tienes esta gestión de la energía en la que tienes que tener un poco de cuidado en cuánto gastas la energía”. Según detalló a Europa Press, la nueva normativa obliga a los pilotos a administrar la energía de los sistemas híbridos con mayor atención, especialmente en relación con su empleo durante las rectas y las curvas.

“Para el piloto tal vez hay un poco menos de emoción porque tienes que distribuir la energía en las rectas para ir rápido, y en las curvas no quieres gastar energía”, puntualizó el piloto asturiano, recogió Europa Press. Alonso especificó que esta limitación produce una aceleración más lenta porque el objetivo es conservar energía. Esta situación genera una nueva dinámica en la conducción, en la que resulta fundamental encontrar los límites aprovechando la adherencia en las curvas y no tanto la potencia en las rectas, algo que considera como la mayor transformación que deberán abordar, según declaró a la citada agencia.

El inicio del campeonato se avecina y las impresiones dejadas por el desarrollo del AMR26 impulsan a Aston Martin a intensificar el trabajo en busca de mejoras técnicas. Las sesiones restantes antes de la primera carrera constituyen la oportunidad final para completar el rodaje necesario, procesar los datos obtenidos y definir los ajustes que compensen el déficit detectado respecto a los contendientes. Según detalló Europa Press, la estructura técnica de Aston Martin analiza las opciones para mejorar la fiabilidad, la eficiencia del paquete aerodinámico y la gestión energética del monoplaza.

Los ingenieros del equipo trabajan junto a los pilotos para implementar adaptaciones en la configuración que permitan optimizar la integración de las nuevas piezas y responder a las exigencias del nuevo reglamento. La escudería evalúa alternativas para maximizar la tracción y la aceleración en condiciones de menor agarre, y explora distintas soluciones en el sistema híbrido para obtener un equilibrio adecuado entre velocidad y durabilidad.

El doble campeón mundial destacó la relevancia de este periodo de adaptación, insistiendo en que el aprendizaje durante las jornadas de test será determinante para el arranque de la temporada. Según publicó Europa Press, el ambiente dentro del equipo se orienta a completar los procesos pendientes y recuperar parte del terreno perdido, conscientes de que el margen de mejora aún depende de la eficacia en las tareas que restan antes del inicio del campeonato.

Con menos de un mes hasta la primera cita del Mundial, el equipo afronta un calendario apretado para culminar la preparación de su monoplaza. Mientras tanto, la competencia avanza en sus propios programas de desarrollo y las diferencias de rendimiento se perfilan como un reto continuo a solventar. La gestión de la presión interna y la calibración de expectativas marcan el día a día en la escudería de Silverstone, de acuerdo con la cobertura de Europa Press.

A la espera de nuevas pruebas, la evolución del AMR26 y la capacidad de respuesta a los obstáculos técnicos se sitúan en el centro de la actividad de Aston Martin. El enfoque pasa por consolidar las mejoras en pista y verificar progresos en cada aspecto del coche, manteniendo como objetivo integrarse en la lucha competitiva del campeonato.