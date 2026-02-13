Estrella Morente, sorprendida, niega los rumores de separación de Javier Conde

Días después de estallar públicamente contra Rosalía por haber modificado la canción en la que colabora con la catalana en su nuevo disco 'Lux', eliminando gran parte de su intervención "sin su consentimiento" -de modo que apenas se la oye y estaría "disgustada" porque siente que no ha sido "respetada" por la cantante de 'Motomami'- Estrella Morente vuelve a estar en el punto de mira por los rumores de crisis con su marido Javier Conde.

Según 'las Mamarazzi', las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, la pareja estaría distanciada no solo físicamente -ya que la artista reside desde hace una temporada en Madrid con su madre, mientras el torero seguiría viviendo en Málaga- sino también en lo personal, y su matrimonio pendería de un hilo.

Una información que Estrella se ha apresurado a desmentir en declaraciones a la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' Paloma García: "Está todo en orden, me sorprenden este tipo de noticias", ha asegurado rotunda, dejando claro que "no hay nada que tenga que ver con una separación".

Tanto es así que Javier y los dos hijos que tienen en común, Curro (23) y Estrella (20), asistirán este domingo al concierto que la artista ofrecerá en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con el espectáculo con el que rinde homenaje a las grandes mujeres de la música.

Estrella y Javier se casaron el 14 de diciembre de 2001 en Granada y, desde entonces, forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional. El pasado noviembre, el diestro fue homenajeado en Málaga por su trayectoria taurina y tuvo unas preciosas palabras para su mujer al confesar que "soy mejor torero gracias a ti, toreo por ti. Te amo". "Tengo a flor de piel el alma por lo vivido en Málaga en el 30 aniversario de alternativa de mi marido Javier Conde, fue una noche mágica para todos los que somos unos enamorados del toreo de Javier y para mí que estoy enamorada de su persona y de los hijos que me ha dado, se me quedan pequeñas las palabras. Elegante, directo, bravo, auténtico, tierno, torero de arte... Te admiro y me encantas más que nunca" respondía la cantante.