Estrapey Finanza se une a la red de agentes de Caser Asesores Financieros

Jorge Estrada, con más de tres décadas de trayectoria en el sector financiero y experiencia en entidades como la antigua Caja Madrid y Bankia, encabeza junto a Paloma Peyús la firma Estrapey Finanza, que recientemente se ha incorporado a la red de agentes de Caser Asesores Financieros. Según informó el grupo asegurador a través de un comunicado, la integración de este equipo fortalece la presencia de la compañía en Madrid y alinea el enfoque personalizado de Estrapey Finanza con la filosofía de Caser Asesores Financieros, que persigue ofrecer mayor valor y confianza a sus clientes.

De acuerdo con lo publicado por el grupo asegurador, Estrapey Finanza fue fundada en 2021 por Jorge Estrada y Paloma Peyús, quienes han aportado su experiencia y visión al sector del asesoramiento financiero. La trayectoria de Estrada, marcada por su paso por cargos de responsabilidad en dos de las principales entidades bancarias españolas, refuerza la posición de Caser Asesores Financieros en la capital, una de las plazas más relevantes para el negocio financiero en el país.

El director de Caser Asesores Financieros, Asier Uribeechebarría, destacó que "la incorporación de Jorge Estrada refuerza nuestra red en Madrid y se alinea plenamente con nuestro modelo de asesoramiento financiero, basado en la calidad, la cercanía y la generación de valor para el cliente", según reportó el comunicado. Este enfoque busca construir una relación de confianza con sus clientes mediante la atención personalizada y la comprensión de sus necesidades específicas.

Actualmente, Caser Asesores Financieros cuenta con una red que supera los 60 agentes financieros, quienes gestionan un volumen aproximado de 800 millones de euros y atienden a más de 3.500 clientes en toda España, según detalló el propio grupo. La incorporación de Estrapey Finanza, bajo el liderazgo de Estrada y Peyús, tiene como objetivo consolidar la posición de la compañía en el ámbito del asesoramiento financiero personalizado, en sintonía con la misión de Caser de aportar soluciones que generen valor añadido.

Tal como consignó el comunicado difundido por Caser, la expansión de su red busca dar respuesta a la creciente demanda de servicios de asesoramiento financiero independiente y de proximidad. La suma de la experiencia de Estrapey Finanza a la estructura existente busca fortalecer la respuesta a quienes requieren orientación especializada ante el entorno económico actual.

La integración de equipos como el liderado por Estrada y Peyús responde a una estrategia de crecimiento basada en la consolidación del modelo de servicio de Caser Asesores Financieros. El grupo destacó que la suma de agentes y la ampliación del volumen gestionado forma parte de su hoja de ruta para seguir ganando presencia tanto en Madrid como en el resto de España.

El comunicado distribuido por el grupo asegurador subraya la importancia de contar con profesionales de amplia experiencia para afrontar los retos del sector financiero y satisfacer las expectativas de los clientes que buscan asesoramiento integral y propuestas a medida. Con la entrada de Estrapey Finanza, la compañía refuerza su compromiso con la excelencia en el asesoramiento y continúa avanzando en su objetivo de crecer apoyada en el valor de las personas y equipos especializados.