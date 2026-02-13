El periodista José Rubén Zamora sale de prisión tras recibir arresto domiciliario

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín recuperó este jueves por la noche su libertad, después de que un juez penal ordenara su salida de prisión preventiva en uno de los procesos penales que enfrentaba desde la cárcel militar Mariscal Zavala. Inicialmente, Zamora Marroquín había dicho que estaba a la espera de la resolución de un segundo caso, pero finalmente la justicia guatemalteca le permitió el arresto domiciliario en horas de esta noche, según confirmó EFE.

