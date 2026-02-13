El Kremlin no descarta volver al dólar en sus transacciones internacionales

Moscú, 13 feb (EFE).- El Kremlin no descartó este viernes la posibilidad de volver a usar el dólar en sus transacciones internacionales en medio de las negociaciones de normalización política y económica que mantiene con Estados Unidos.

"Nadie ha abandonado el uso del dólar", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que fue "el país emisor, es decir, Estados Unidos, el que restringió" el uso de la moneda por algunos países.

"Y esos países, naturalmente, están utilizando (ahora) formas de pago alternativas", señaló.

Al comentar las informaciones de prensa sobre la presentación de un plan de cooperación económica a Washington, que incluiría el retorno al sistema del dólar, Peskov precisó que si las restricciones se levantan y el dólar vuelve a ser "atractivo" para su uso en las transacciones comerciales, "por supuesto, todos volverán a usarlo, incluso junto con otras monedas".

Según las autoridades rusas, el año pasado casi el 80 % de los intercambios comerciales de Rusia se efectuaron en divisas nacionales.

En el caso de China, este porcentaje superó el 95 %, y en el caso de la India, otro importante socio de Rusia en la región asiática, el 90%.EFE