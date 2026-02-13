Agencias

El IPC de EEUU cae en enero al 2,4% y la subyacente al 2,5%, en mínimos de mayo de 2025 y de marzo de 2021

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos cerró enero en el 2,4% interanual, tres décimas menos que en diciembre y menor marca desde mayo de 2025, según ha informado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

El índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, retrocedió una décima en el primer mes del año al 2,5%, en mínimos desde marzo de 2021.

En este sentido, los víveres se encarecieron un 2,9%, mientras que los productos energéticos fueron en enero un 0,1% más baratos que doce meses atrás. Ya en métrica mensual, el IPC general subió un 0,2% y el subyacente un 0,3%.

La lectura de enero podría condicionar la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se encuentra haciendo equilibrismos entre atajar el problema de una inflación que se encuentra por encima del objetivo del 2% o la ralentización del mercado laboral.

