Agencias

Dinamarca contribuirá con cuatro cazas F-35 a la misión de la OTAN en el Ártico

Guardar

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- Dinamarca contribuirá con cuatro cazas F-35 a la misión de la OTAN "Centinela del Ártico", anunció este viernes a su llegada a la Conferencia de Seguridad de Múnich el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

"Vamos a enviar cuatro cazas F-35 para participar en las operaciones en la zona. Además contribuiremos con más capacidades", dijo Poulsen a medios daneses a su llegada a la conferencia.

La OTAN lanzó hace dos días la nueva misión después de que Dinamarca y Groenlandia pidieran una presencia más permanente de la Alianza en la zona en un intento de apaciguar al presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con hacerse con este territorio autónomo danés tras criticar la defensa en el Ártico, que calificó de deficiente.

Poulsen ya había mostrado la víspera la disponibilidad de Dinamarca para contribuir a la misión con soldados, cazas y barcos, en coordinación con los gobiernos de Groenlandia y de las Islas Feroe, el otro territorio autónomo danés.

"Debemos mantener el impulso para asegurar que el Ártico esté reflejado en los planes y ejercicios de la OTAN a largo plazo", había dicho en un comunicado Poulsen hace dos días

Poulsen resaltó este viernes los "mensajes positivos" recibidos desde Estados Unidos sobre la nueva misión de la OTAN y resaltó que espera una contribución concreta de Washington. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Honduras ratifica adhesión a Alianza de Seguridad del BID y logra crédito para educación

Infobae

Kenia reabrirá en abril su frontera con Somalia tras 15 años cerrada por el yihadismo

Infobae

La Seguridad Social perdió una media de 47.319 afiliados extranjeros en enero

La Seguridad Social perdió una

Imputado bajo la ley antiterrorista el líder de la secta del caso Shakahola por la muerte de otras 52 personas

El pastor Paul Mackenzie y siete colaboradores enfrentan cargos por contribuir a la muerte de medio centenar de personas en Kenia, vinculados a prácticas extremistas y homicidio involuntario, tras una investigación que destapó graves fallos de seguridad

Imputado bajo la ley antiterrorista

Un herido tras caer de su patinete en la rotonda de Gran Vía con Chile, en Logroño

Un herido tras caer de