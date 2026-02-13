Cooperativas Agro-alimentarias se persona en la demanda contra la norma de comercialización de aceite oliva

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha anunciado este viernes su decisión de personarse en el procedimiento judicial iniciado por Anierac, Asoliva, Infaoliva Y AFE contra la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026.

La Orden APA/1192/2025, del 28 de octubre de 2025, busca "establecer los criterios de activación y de funcionamiento de la norma de comercialización del aceite de oliva" recogida en el Real Decreto 84/2021, con el objetivo de "regular la oferta para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado del sector del aceite de oliva", recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según explica Cooperativas Agro-Alimentarias, esta norma perseguiría "prevenir posibles distorsiones en el mercado derivadas de situaciones de sobreproducción como la prevista en la campaña 2025/26", mediante la eventual retirada del producto, adecuando la oferta a la demanda "cuando exista una disponibilidad de aceite significativamente superior a la media de comercialización".

"Para llevar a cabo la retirada de aceite de oliva del mercado, será necesario que se alcance, para la campaña 2025/2026, un nivel de existencias iniciales más estimaciones de producción igual o superior al 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores", detalla el BOE.

Cooperativas recuerda que este mecanismo no será aplicado en dicha campaña, al no concurrir actualmente las circunstancias de mercado que lo justifican, y defiende que el recurso "persigue su eliminación estructural como herramienta de regulación futura y como red de seguridad para el sector productor".

Además, acusa de centrarse solo "en la maximización de márgenes comerciales" a la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva), la Federación Española de Almazaras Industriales de Aceite de Oliva (Infaoliva) Y Almazaras Federadas de España (AFE).

Por su parte, Cooperativas Agro-Alimentarias defiende que la norma "no solo protege la rentabilidad de los olivicultores en campañas excedentarias, sino que contribuye a la estabilidad del mercado y, en última instancia, beneficia también al consumidor, al permitir que el producto retirado en años de alta producción pueda compensar eventuales déficits en campañas cortas".