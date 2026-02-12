Zelenski, "orgulloso' de Heraskevych: "Tener valentía vale más que cualquier medalla"

Vladyslav Heraskevych, piloto ucraniano de skeleton, experimentó una suspensión que le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo, luego de que se negara a abandonar un casco que homenajeaba a más de una decena de deportistas ucranianos fallecidos por ataques rusos. Esta exclusión motivó que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuestionara el papel del Comité Olímpico Internacional (COI) y reiterara que en Ucrania sienten orgullo por la actitud de Heraskevych. Según informó Europa Press, Zelenski enfatizó que, al situarse frente a las sanciones, “tener valentía vale más que cualquier medalla”, y defendió que el atleta no quebrantó ninguna norma.

El mandatario utilizó su cuenta oficial en la red social X para manifestar su postura tras conocerse que el COI había impedido la participación del deportista, quien optó por mantener el casco con los retratos de atletas ucranianos fallecidos en el conflicto con Rusia. Zelenski sostuvo que “el deporte no debería ser sinónimo de amnesia, y el Movimiento Olímpico debería ayudar a detener las guerras, no hacerle el juego a los agresores”. En palabras atribuidas por Europa Press, consideró que la decisión del COI “no se refiere a los principios del Olimpismo, que se basan en la equidad y el apoyo a la paz”.

En ese contexto, el presidente de Ucrania agradeció públicamente a Heraskevych por lo que denominó como una “clara postura”, subrayando que el casco constituye una señal “de honor y recuerdo”. Para Zelenski, el gesto sirve de recordatorio del significado y las consecuencias de la agresión rusa, así como del elevado costo que implica la defensa de la independencia nacional. Afirmó además que el atleta ucraniano, en su opinión, no incumplió ninguna regla olímpica al exhibir el casco conmemorativo.

El mandatario ucraniano también recordó distintos momentos de la historia reciente en que, según su criterio, Rusia violó principios olímpicos. Mencionó la guerra contra Georgia en 2008, la ocupación de Crimea en 2014, la invasión a gran escala a Ucrania en 2022, y señaló que Rusia continúa sus ataques durante el periodo olímpico, a pesar de los reiterados pedidos internacionales de alto el fuego. Europa Press detalló que Zelenski aseguró que, durante los mismos Juegos de Invierno, Rusia incrementó los ataques con misiles y drones contra la infraestructura energética y la población civil ucraniana.

Según datos proporcionados por el propio Zelenski y recogidos por Europa Press, desde el inicio de la invasión rusa, habrían muerto 660 deportistas y entrenadores ucranianos. El presidente indicó que cientos de estos atletas y expertos deportivos no podrán volver a formar parte de Juegos Olímpicos ni de otras competencias internacionales, resaltando el impacto humano que la guerra ha tenido sobre el ámbito deportivo en Ucrania.

En su intervención pública, el presidente ucraniano también criticó la presencia de 13 deportistas rusos en Italia participando en los Juegos Olímpicos bajo banderas consideradas “neutrales”. Según denunció, estos atletas habrían manifestado en diversas oportunidades su apoyo a la invasión y ocupación rusa en Ucrania, y opinó que ellos deberían ser descalificados. “Estamos orgullosos de Vladyslav y de lo que hizo. Tener valentía vale más que cualquier medalla”, puntualizó Zelenski, según reportó Europa Press.

Vladyslav Heraskevych, por su parte, anunció su intención de recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción aplicada por el COI. Tras conocerse la medida disciplinaria, el atleta publicó una imagen en Instagram, mostrando el casco objeto de la controversia, con el mensaje “Este es el precio de nuestra dignidad”. Según consignó Europa Press, Heraskevych aseveró sentir un “vacío” ante la decisión del Comité y afirmó que no violó la Carta Olímpica. Añadió que otros competidores también manifestaron posturas similares sin recibir un tratamiento equivalente.

El deportista hizo hincapié en la falta de uniformidad y coherencia en las resoluciones y comunicaciones del COI, según recogió Europa Press: “Creo que no violamos ninguna regla. Veo grandes inconsistencias en las decisiones, en la redacción, en las conferencias de prensa del COI, y creo que el mayor problema es su inconsistencia”. La polémica continúa, mientras las tensiones entre Ucrania, el Comité Olímpico Internacional y el contexto del conflicto armado con Rusia acompañan la preparación y desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.