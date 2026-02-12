Una veintena de líderes UE, sin Sánchez, coordinan medidas para reforzar competitividad antes de la cumbre

La puesta en marcha de controles más estrictos sobre la inversión extranjera fue uno de los enfoques discutidos entre los líderes europeos, con el propósito de impulsar la transferencia tecnológica y fortalecer el desarrollo industrial propio en la Unión Europea. Esta iniciativa formó parte de una reunión celebrada el jueves a las afueras de Bruselas, donde una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, conformaron un consenso sobre la necesidad de que Bruselas entregue de forma mensual propuestas concretas orientadas a reforzar la competitividad del bloque. Según consignó la prensa europea, el encuentro enfocó especialmente la protección de sectores considerados estratégicos, como el acero y la petroquímica, frente al avance de competidores globales y el impacto de la crisis energética.

De acuerdo con lo publicado, los primeros ministros y presidentes de veinte Estados miembros, entre los que se encuentran Italia, Alemania, Bélgica, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría, articularon una plataforma común para definir metodologías de respuesta a la crisis industrial europea. El medio de comunicación detalló que el objetivo central era anticipar la cumbre informal del Consejo Europeo, liderada por António Costa, con el fin de mantener la atención en la competitividad del continente y preparar medidas que permitan simplificar regulaciones, fortalecer el mercado único y adaptar la política comercial a un entorno internacional más exigente. En ese sentido, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó que uno de los logros del encuentro fue acercar posiciones entre los países interesados en salvaguardar la robustez productiva propia.

Fuentes citadas aseguraron que el Gobierno español, pese a la ausencia de Pedro Sánchez en la reunión, comunicó su respaldo a los postulados defendidos, en particular a la urgencia de acelerar la toma de decisiones dentro del bloque incluso revisando la necesidad de consenso entre los veintisiete países cuando este supuesto desacelera la reacción estructural europea. Las principales áreas abordadas englobaron la eliminación de obstáculos legales que afectan a la industria continental, la revisión de los costes energéticos y la consolidación de una política comercial que dé prioridad a los intereses industriales de la UE.

Entre las acciones generadas en la discusión, según publicó el medio, se planteó la posible reorganización del sistema de tasas sobre emisiones de CO2 y la necesidad de incrementar la agilidad en la aprobación de decisiones en el Consejo Europeo. Los líderes también hicieron referencia a la introducción de mecanismos de revisión y adaptación periódica con el fin de garantizar la eficacia en cada reforma aprobada, impulsando la reacción frente a variaciones en los mercados energéticos o cambios en las circunstancias globales.

Según Bart de Wever, primer ministro belga, la hoja de ruta impulsada por este grupo requiere a la Comisión Europea que se comprometa a entregar mensualmente propuestas específicas, con el fin de avanzar en una transformación industrial y comercial tangible antes de que finalice el año. Meloni complementó esta postura indicando que resulta imprescindible evaluar el progreso de manera regular para que la agenda continental se traduzca en medidas que contengan los precios energéticos y agilicen las regulaciones.

Las deliberaciones estuvieron marcadas por la idea de dotar al Consejo Europeo de un papel más activo en la supervisión y monitoreo del avance político y económico. Se discutió también la introducción de mecanismos que permitan modificar ciertas normas internas del bloque, permitiendo así superar estancamientos derivados del sistema de toma de decisiones por consenso, reseñó el medio. Según la información difundida, los asistentes acordaron reunirse nuevamente el próximo mes de marzo en coincidencia con otra cumbre de Bruselas, con el propósito de mantener el seguimiento y la supervisión sobre los avances pactados.

La agenda del foro informal insistió en la defensa prioritaria de los productos europeos, en particular frente a inversiones extranjeras que no contribuyan de manera directa a la consolidación de la economía industrial local. El compromiso adquirido por los dirigentes fue mantener la presión sobre Bruselas y el resto de las instituciones de la Unión Europea, a fin de que los acuerdos alcanzados se materialicen en actuaciones verificables en los ámbitos económico, regulatorio y comercial. El medio apuntó que estas actuaciones consideran especialmente la protección de los sectores productivos clave frente a perturbaciones externas y la volatilidad internacional.

Otro de los elementos que figuró de forma recurrente en el debate fue la introducción de supervisiones constantes sobre la eficiencia de las reformas regulatorias y las medidas comerciales, incluyendo la previsión de revisiones regulares que permitan adaptar o corregir las actuaciones en función de los resultados. Esta dinámica de trabajo busca orientar la acción política hacia las categorías consideradas esenciales para el desarrollo económico y la autonomía estratégica de Europa.

El foro, según puntualizó la publicación, se consolidó como una plataforma de intercambio de perspectivas destinada a articular respuestas a problemáticas comunes y a definir una actitud proactiva de vigilancia y reformulación continua de la agenda industrial. El objetivo planteado por los líderes es que la Comisión Europea traduzca estos consensos en políticas concretas de cara a los nuevos desafíos internacionales y a la transformación acelerada de la economía global.

La exclusión de Pedro Sánchez del encuentro no supuso, de acuerdo con las fuentes oficiales citadas, que España se distancie de los objetivos. El Gobierno español subrayó la importancia de flexibilizar y acelerar los procesos de toma de decisiones, así como de garantizar que los sectores industriales europeos dispongan de protección suficiente ante las amenazas externas y los cambios abruptos del mercado internacional.

Las conclusiones expresadas por los dirigentes actualizaron el rol del Consejo Europeo como eje en la evaluación de la competitividad, centrándose en una perspectiva de respuesta inmediata y supervisión intensiva. Las líneas de trabajo quedaron delineadas en ámbitos concretos: simplificación normativa, contención de costes energéticos, integración de políticas comerciales y protección del tejido productivo frente a incrementos de competencia y variaciones del contexto energético. Según publicaron los medios, la insistencia sobre la necesidad de criterios rigurosos para la atracción de inversión extranjera busca garantizar que la economía industrial de la UE evolucione según sus propios intereses de desarrollo y autonomía.