Una mujer logra escapar tras dos años presuntamente secuestrada por su pareja en España

Murcia (España), 12 feb (EFE).- Una mujer de 38 años logró escapar tras dos años secuestrada en Murcia (sureste de España) presuntamente por su pareja, un hombre de unos 50 años que ha sido detenido y acusado de violencia de género y detención ilegal.

Fuentes de la Policía Nacional informaron este jueves a EFE de que la detención se produjo en la tarde del miércoles después de que la víctima lograra escapar de la casa en la que había permanecido retenida todo este tiempo, en la pedanía murciana de San José de la Vega. Su familia había denunciado la desaparición en abril de 2024.

La mujer, marroquí de 38 años, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según contó ella misma al periódico local 'La opinión de Murcia', el hombre la sometía a "numerosas vejaciones y palizas por las cuales habría hasta perdido la visión de un ojo" y la mantenía maniatada mientras le daba palizas o la violaba.

Junto a su pareja sentimental, de nacionalidad española, han sido arrestados otros tres hombres como presuntos autores de un delito de encubrimiento porque, al parecer, eran conocedores de la situación y no lo denunciaron.

Los cuatro detenidos se encuentran desde el miércoles en dependencias policiales y serán puestos a disposición judicial este viernes, según las fuentes.

El delegado del Gobierno de Murcia, Francisco Lucas, indicó a la prensa que la investigación continúa en curso, y señaló que la víctima figuraba formalmente como desaparecida desde hace casi dos años.

El delegado eludió dar más detalles "dada la sensibilidad y complejidad del caso". EFE

