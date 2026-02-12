Saiz carga contra PP y Vox por llenar de "ruido" y "bulos" el pleno sobre Adamuz: "No han estado a la altura"

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, señaló en una entrevista en ‘La noche en 24 horas’ de TVE, citada por Europa Press, que el Partido Popular (PP) se está alejando de una moderación autodefinida para adoptar un discurso idéntico al de Vox durante el pleno celebrado en el Congreso tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Saiz expresó que esta actitud resultó “frustrante” y consideró imposible distinguir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la formación liderada por Santiago Abascal. A partir de este diagnóstico, la ministra acusó tanto al PP como a Vox de obstaculizar el debate parlamentario sobre la tragedia y de actuar con escaso respeto hacia las víctimas.

Durante la sesión plenaria en la que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, brindó explicaciones relacionadas con el siniestro en Adamuz, la confrontación política entre Sánchez y Núñez Feijóo cobró protagonismo, como reportó Europa Press. Feijóo reprochó a Sánchez “jugar a la ruleta rusa” con la seguridad ciudadana tras el accidente, mientras que el presidente del Gobierno calificó la postura del PP como “destructiva y falsaria”. Saiz valoró estos intercambios señalando que tanto PP como Vox entraron al debate llenando el Congreso de lo que describió como “ruido, bulos y desinformación”, y afirmó que ambos partidos no estuvieron “a la altura”.

De acuerdo con Europa Press, la ministra recalcó que los principales partidos de oposición demostraron “muy poco respeto a las víctimas y al conjunto de la ciudadanía” con sus intervenciones en la Cámara Baja. Saiz sostuvo que tanto PP como Vox prefirieron centrarse en un discurso de enfrentamiento más que en la búsqueda de soluciones o el debate constructivo. Insistió en que el PP carece de un proyecto de país, lo que derivaría, según sus declaraciones, en una estrategia dedicada principalmente a oponerse al Gobierno actual y rechazar medidas sociales como la revalorización de las pensiones, con la única finalidad de debilitar al Ejecutivo y reclamar un adelanto electoral.

La portavoz gubernamental detalló, en intervención recogida por la agencia, que el actual momento político ya no corresponde únicamente a una disputa de siglas sino a una confrontación de políticas, diferenciando la visión de las formaciones que apoyan al Gobierno de la línea opositora. En este contexto, Saiz puso de relieve la falta de propuestas y la actitud “destructiva” de la oposición, criticando que lo único que parecía unir al PP y a Vox era el objetivo de erosionar la labor del Gobierno y alinear sus posturas, hasta el punto de, en sus palabras, “blanquear a la ultraderecha” y “hacerle de quitanieves”.

Consultada respecto al frente de izquierdas propuesto por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Saiz se mostró receptiva a la idea de “sumar” fuerzas para “frenar a la derecha”. Defendió la normalidad de que, después de elecciones autonómicas, los partidos reflexionen y busquen nuevas alianzas o estrategias compartidas. Ante la pregunta sobre la posibilidad de que Rufián aglutine a sectores de la izquierda, la ministra evitó una respuesta directa, concentrándose en la necesidad de movilizar al electorado y “poner en el centro a la gente”. Desde su perspectiva, resulta preferible que la atención pública y los titulares giren en torno a propuestas promovidas desde la izquierda, en lugar de focalizarse en errores cometidos por la derecha.

Según consignó Europa Press, Elma Saiz también respondió a recientes declaraciones de Felipe González, expresidente del Gobierno, quien había atribuido al Partido Socialista una ausencia “total” de autocrítica tras derrotas electorales en regiones como Extremadura y Aragón, y había anunciado su intención de votar en blanco en los próximos comicios generales. Saiz expresó respeto hacia González y valoró el impacto de su etapa al frente del Ejecutivo, subrayando posteriormente cómo los gobiernos posteriores, tanto el de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Pedro Sánchez, han mantenido el legado de transformaciones iniciadas en esa etapa.

La ministra afirmó, según Europa Press, que existe consenso en que los desafíos enfrentados actualmente por el Ejecutivo se abordan con mecanismos similares a los utilizados en el periodo de González: promoviendo derechos, ampliando la protección social y asegurando la igualdad, todo ello dentro de una hoja de ruta definida por valores claros. En esas declaraciones buscó remarcar la continuidad y coherencia entre los gobiernos socialistas en las últimas décadas, y reivindicó la legitimidad de las herramientas políticas y sociales implementadas en respuesta a las demandas actuales.

La entrevista difundida por Europa Press evidenció la estrategia del Gobierno ante la confrontación institucional y expuso la posición de Saiz respecto a la oposición parlamentaria y la coordinación de las fuerzas progresistas. Desde su papel de portavoz, defendió las principales líneas de actuación del Ejecutivo y fundamentó sus críticas hacia la oposición en la ausencia de alternativas constructivas al debate trascendental sobre el accidente ferroviario, la seguridad ciudadana y las medidas sociales promovidas por el Gobierno.