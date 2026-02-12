Registran la vivienda del ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland por el caso Epstein

El Consejo de Europa acordó eliminar los privilegios legales que protegían a Thorbjorn Jagland, antiguo secretario general de la institución y ex primer ministro noruego, en respuesta a una solicitud formal de las autoridades noruegas. Con esta medida, el organismo buscó facilitar el avance de las investigaciones y posibles acciones legales contra Jagland, permitiendo al sistema judicial noruego actuar plenamente sobre las acusaciones presentadas, detalló el secretario general actual, Alain Berset, según consignó la cadena NRK.

Las fuerzas de seguridad de Noruega efectuaron un registro en la vivienda de Jagland ubicada en Oslo, acompañado de la inspección de su automóvil, como parte de la indagatoria por “corrupción agravada” iniciada el 5 de febrero. Así lo confirmó el fiscal Pal Lonseth, director de la unidad sobre delitos económicos, quien expresó que estas diligencias forman parte de una investigación en curso que vincula a Jagland con el empresario estadounidense condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein. Según reportó NRK, las pesquisas también contemplan el próximo interrogatorio del ex primer ministro para esclarecer los hechos.

Según publicó el medio noruego, los procedimientos policiales surgieron tras la aparición de documentos que relacionan a Jagland con Jeffrey Epstein. Dichos registros motivaron a las autoridades a actuar rápidamente, luego de que las pruebas reveladas generaran sospechas sobre la posible recepción de sobornos por parte del ex funcionario mientras ocupó cargos de relevancia internacional. La Fiscalía noruega mantiene el caso bajo la figura penal de “corrupción agravada”, agravando la gravedad de las posibles implicancias judiciales.

Durante los operativos realizados durante la jornada del jueves, los agentes se enfocaron en hallar indicios que permitan robustecer la causa. De acuerdo con lo informado por NRK, los ámbitos bajo inspección incluyeron tanto la residencia de Jagland como su vehículo, sectorizando los esfuerzos para asegurar una recolección exhaustiva de evidencias. La Fiscalía confirmó su intención de recolectar testimonios y pruebas que puedan consolidar el proceso investigativo.

La decisión del Consejo de Europa de retirar la inmunidad a Jagland, adoptada la víspera de los registros domiciliarios, fue interpretada como una acción para preservar tanto la integridad institucional como la reputación de la organización. Alain Berset declaró, según recogió NRK, que tal resolución busca “permitir al sistema judicial noruego hacer su trabajo y a Jagland, si es procesado, defenderse”, remarcando que la transparencia era prioritaria bajo las circunstancias.

Las consecuencias derivadas de las investigaciones relacionadas con los archivos de Epstein han trascendido la figura de Jagland y se han extendido hacia otros destacados actores políticos noruegos. Entre ellos figura Borge Brende, exministro de Exteriores de Noruega y actual director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), quien ha sido objeto de una investigación interna tras aparecer también mencionado en los documentos vinculados a Epstein. El FEM, con sede en Davos, puso en marcha un procedimiento independiente para esclarecer cualquier posible implicación de Brende, detalló NRK.

El escándalo originado a raíz de los descubrimientos sobre los nexos entre referentes noruegos y Jeffrey Epstein ha marcado un impacto significativo en la esfera política del país. Las instituciones afectadas han respondido adoptando medidas para posibilitar la acción judicial y establecer mecanismos de verificación interna que permitan determinar la magnitud de los hechos y deslindar responsabilidades. Tal como informó NRK, las investigaciones continúan abiertas mientras se profundiza en los detalles de las conexiones detectadas.