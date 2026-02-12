Agencias

Regina Martínez hace historia y se lleva el aplauso de las medallistas en esquí de fondo

Guardar

Roma, 12 feb (EFE).- La mexicana Regina Martínez hizo historia para su país este jueves, primera representante en esquí de fondo en unos Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026 en los que dejó una imagen para el recuerdo, abrazada y aclamada por sus rivales y medallistas en su paso por línea de meta casi 11 minutos después.

La mexicana se emocionó en su paso por meta. Hizo historia patria en unos Juegos al ser la primera en esta modalidad en la que acabó última, pero con el reconocimiento mundial del deporte y, sobre todo y más palpable, el de las otras tres triunfadoras de la disciplina, que aguardaron su llegada para recibirla con honores.

Recibió primero el abrazo de la brasileña Bruna Moura. Después, la enhorabuena de las tres medallistas, las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, y la estadounidense Jessie Diggins, quienes esperaron la llegada de su rival conscientes del momento histórico.

Los 10 kilómetros que cubrió fueron lo de menos, porque la imagen quedará para la historia olímpica. Tres medallistas abrazando a una mexicana que marcó un hito para su país después de iniciarse en el esquí de fondo con 28 años, mientras compaginaba estudios de medicina.

Martínez descubrió el esquí de fondo cuando vivía en Minnesota, padeciendo "frío, soledad y depresión estacional". "El esquí de fondo me salvó y me devolvió un sueño", reconoció a Olympics.com.

La mexicana dejó una de las imágenes de estos Juegos Olímpicos de Invierno, como ejemplo de superación y perseverancia para abrir nuevos horizontes al deporte mexicano.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 5,50 %

Infobae

La Orquesta Sinfónica de Londres brilla en casa antes del inicio de su gira por España

Infobae

Sheinbaum felicita a la primera ministra de Barbados por su victoria electoral

Infobae

Los españoles Munar y Pedro Martínez se meten en cuartos de final de Róterdam y Buenos Aires

Los españoles Munar y Pedro

Muere un hombre tras ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina

Muere un hombre tras ser