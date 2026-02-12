Rafael Louzán agradece al Real Madrid y Florentino Pérez estar "en el seno" de la UEFA, que es "lo acertado"

La valoración sobre la fecha de la final de la Copa del Rey Mapfre surge en medio de un complicado calendario competitivo. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, señaló la posibilidad de que el enfrentamiento decisivo tenga lugar entre el 18 y el 19 de abril. Tal como reportó el medio, la organización está barajando alternativas para disputar el partido el sábado por la noche, a las 21:00, o el domingo a las 16:00, debido a los compromisos que enfrenta el Real Betis en la liga y en competiciones europeas, ambos en el estadio de La Cartuja. Louzán explicó que las circunstancias operativas limitan el margen de maniobra para elegir la fecha definitiva.

De acuerdo con información difundida por el medio, Rafael Louzán expresó su agradecimiento al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez tras el acuerdo logrado entre el club y la UEFA, mediante el cual el equipo blanco reintegra la organización del fútbol europeo. Durante declaraciones posteriores al congreso de la UEFA, Louzán calificó el acuerdo alcanzado como positivo para el entorno futbolístico: “En principio es muy bueno para el fútbol europeo que Real Madrid y UEFA estén juntos. Que el Real Madrid esté en ese seno es lo acertado y quiero agradecer la generosidad del club y Florentino Pérez para este gran acuerdo”, afirmó el titular de la RFEF, según consignó el medio.

El medio detalló que Louzán subrayó la relevancia de que una entidad como el Real Madrid se incorpore nuevamente al máximo organismo rector europeo del fútbol. “Un club tan importante en España y en el mundo como es el Real Madrid, tiene que estar donde está todo el fútbol, y por eso estoy muy contento”, indicó el dirigente. Louzán estableció un paralelismo entre este entendimiento y la filosofía que la RFEF adoptó hace un año, subrayando la importancia de que todas las partes involucradas colaboren dentro del mismo marco institucional: “Es similar al que hemos iniciado en la RFEF hace un año, de que aquí tenemos que jugar y ganar todos”.

En relación con la agenda de la RFEF, tal como precisó el propio Louzán tras el congreso de la UEFA, las restricciones logísticas derivan de que el Real Betis participa simultáneamente en la liga y en torneos europeos, utilizando el estadio de La Cartuja. La RFEF trabaja, por tanto, con dos alternativas de fecha y hora para la final de la Copa del Rey Mapfre y espera adoptar una decisión a la brevedad para garantizar la correcta organización del evento, según precisó el medio.

Por último, desde el seno de la federación destacan que el acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA marca un punto de inflexión en las relaciones entre los grandes clubes españoles y las estructuras continentales, lo que podría repercutir en la cohesión y el desarrollo del fútbol europeo, según publicó el medio. El papel de la RFEF en la mediación y apoyo a este “gran acuerdo”, tal como lo definió Louzán, refuerza su enfoque reciente de buscar consensos y prioridades compartidas para el fortalecimiento del deporte en el ámbito nacional e internacional, de acuerdo con lo reportado por el medio.