Tras la reciente reforma de la ley venezolana de hidrocarburos, que abrió a empresas privadas la explotación de petróleo y gas en ese país, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la adquisición de gas natural desde Venezuela bajo nuevas condiciones comerciales. Al anunciar que Colombia importará este recurso “muchísimo más barato”, Petro detalló en un evento público en el municipio de Chaparral, Tolima, que el proceso se inicia en un contexto de ampliación de oportunidades económicas y energéticas entre los dos países, según reportó el medio.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la importación del hidrocarburo venezolano a precios inferiores se produce tras la flexibilización de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta medida permite que Venezuela venda y transporte su petróleo y productos derivados a otros mercados, iniciativa activada por Washington el 7 de enero a fin de fomentar la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana tras los recientes eventos políticos en Caracas.

El mandatario colombiano comunicó su decisión pocas semanas después de que el Parlamento de Venezuela aprobara la reforma legal sobre hidrocarburos que facilita el ingreso de capital privado en un sector que hasta ahora mantenía limitaciones a la inversión externa. Este nuevo marco ha propiciado reuniones entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ejecutivos de diversas compañías energéticas internacionales, entre ellas la empresa española Repsol.

El anuncio de la importación colombiana se da en un escenario en que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, persigue la inclusión de la estatal colombiana Ecopetrol en los esfuerzos para la reactivación económica de Venezuela, según mencionó Gustavo Petro en el acto citado por el medio. En su intervención, el presidente colombiano recordó que tras su encuentro con Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca, discutieron la posible participación de Ecopetrol en la recuperación del sector petrolero venezolano.

Las nuevas circunstancias comerciales entre Colombia y Venezuela en materia de gas natural dependen también de la estrategia política de Estados Unidos, la cual modificó su régimen de sanciones con el objetivo de impulsar la venta internacional del crudo venezolano. La flexibilización decretada por el Departamento del Tesoro busca respaldar la reestructuración de la industria energética venezolana, facilitando así transacciones que antes resultaban restringidas por las normas estadounidenses.

La reconfiguración del mercado energético regional viene acompañada de un proceso de reorganización en la política interna venezolana, en el que la mandataria interina Delcy Rodríguez sostiene encuentros con representantes de grandes grupos petroleros, alineando los intereses del Estado y del capital privado en busca de inversiones que permitan la modernización y expansión de la producción nacional de hidrocarburos, según informó la fuente.

Mientras tanto, la administración colombiana observa en la importación del gas venezolano una oportunidad para asegurar precios más bajos para el sector energético nacional. Esta decisión refleja los cambios en las relaciones diplomáticas y comerciales de la zona andina, y se inscribe tanto en los nuevos lineamientos regulatorios aprobados en Caracas como en el panorama geopolítico impulsado por la relajación de sanciones internacionales, describió el medio.

El medio precisó también que la apertura formal de Venezuela al capital privado en su sector de hidrocarburos busca atraer inversión foránea como medio para impulsar la economía local y garantizar la excelencia operativa a través de alianzas estratégicas con socios internacionales. Por su parte, la estatal colombiana Ecopetrol ha sido señalada como uno de los agentes potenciales en el relanzamiento económico venezolano y como posible beneficiaria de los términos comerciales más favorables, proceso en el cual se inscribe la decisión anunciada por Petro.

La situación plantea un nuevo mapa de la seguridad energética y de las alianzas estratégicas en América Latina, con Colombia y Venezuela como protagonistas de una colaboración renovada que pretende estabilizar la oferta y mejorar las condiciones comerciales para los países involucrados, de acuerdo con el seguimiento de los acontecimientos presentado por el medio.