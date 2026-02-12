Países árticos celebran 'Centinela del Ártico' y constatan mayor unidad en la OTAN tras la crisis por Groenlandia

Las maniobras militares denominadas ‘Cold Response’, que se celebrarán en las próximas semanas en Laponia con participación de fuerzas finlandesas y noruegas, reflejan cómo las naciones árticas han intensificado su agenda de ejercicios y cooperación tras los más recientes desacuerdos internos de la OTAN. Según consignó el medio, los Estados miembro de la OTAN asentados en la región ártica respaldaron de manera conjunta el inicio de la operación ‘Centinela del Ártico’, iniciativa surgida como respuesta a la crisis provocada por la pretensión estadounidense de anexionarse Groenlandia. Mark Rutte y Donald Trump lograron cerrar un acuerdo que facilitó el lanzamiento de la operación y que, de acuerdo con responsables europeos, ha favorecido una mayor cohesión en el seno de la Alianza Atlántica.

Según publicó la fuente, la ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin, afirmó antes de la reunión de jefes de Defensa de los países de la OTAN en Bruselas que los aliados evidencian actualmente una unidad superior a la registrada al inicio del año. Para Katrin, la crisis reciente puso a prueba la capacidad de reacción y la solidez de la organización, y el compromiso renovado no involucra exclusivamente a Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, sino ahora al conjunto de miembros mediante ‘Centinela del Ártico’. Según sus declaraciones: “Estamos juntos en esto”, además de subrayar que “la unidad es el centro de gravedad de la Alianza”. No obstante, la titular islandesa remarcó que la OTAN afronta cambios ineludibles y que los socios europeos han empezado a asumir un papel de liderazgo y mayor responsabilidad en la defensa regional.

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, se expresó en línea con ese enfoque y valoró positivamente el renovado interés en el Ártico dentro de la estructura aliada. Desde su perspectiva, la seguridad y la disuasión en la región benefician no solo a los países árticos, sino a toda la OTAN y a Estados Unidos. Aunque Finlandia no ha precisado todavía los efectivos concretos que destinará, Hakkanen explicó que su país está analizando las condiciones operativas debido a la extensión del territorio ártico. Detalló también que las fuerzas armadas finlandesas operan plenamente en el ámbito ártico y que los ejercicios militares semanales ya forman parte de la rutina nacional, a la espera de la mencionada ‘Cold Response’ que contará con aliados noruegos y otras naciones en suelo finlandés.

En declaraciones recogidas por el medio, el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, apoyó el plan que centraliza bajo el comando de la OTAN las diversas actividades militares que los aliados venían realizando por separado en el Ártico. Jonson indicó que Suecia, como país ártico, considera lógico sumarse y señaló que espera que tanto ‘Cold Response’ como ‘FLF Finland’ registren alta actividad en marzo, con participación sueca. ‘Centinela del Ártico’, desde la perspectiva de Jonson, establece las bases para incrementar la actividad disuasoria ante iniciativas rusas y el aumento de la presencia china, sobre todo de navíos vinculados a la explotación de recursos en la región.

El medio mencionó también que Dinamarca celebró el inicio de la operación, postura que se ajusta a las demandas mantenidas durante años por Copenhague respecto al refuerzo de la presencia aliada en el Ártico. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, calificó la decisión como positiva y manifestó su expectativa de que su país desempeñe un papel prioritario en la misión, aunque prefirió no adelantar detalles sobre las contribuciones específicas, como la posible utilización de medios de patrulla marítima, y reconoció que continúan las consultas con otras naciones aliadas.

De acuerdo con la información del medio, ‘Centinela del Ártico’ se anunció formalmente un día antes de la reunión de ministros de Defensa y fue posible gracias al acuerdo entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente estadounidense, Donald Trump, luego de la disputa diplomática originada por el interés de Washington en Groenlandia. El objetivo principal consiste en fortalecer y coordinar la presencia militar aliada en el Ártico, área que adquiere cada vez mayor relevancia estratégica dada su posición geográfica y el incremento de la competencia internacional. El Mando Aliado de Operaciones (ACO) asume la planificación y ejecución de las tareas en la región, mientras que la supervisión directa corresponde al Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), que abarca todo el Ártico y el Polo Norte y coordina sus actividades con NORAD y los mandos militares de Estados Unidos en América del Norte y Europa.

‘Centinela del Ártico’ busca integrar y dotar de coherencia a maniobras conjuntas ya existentes, como el ejercicio noruego ‘Cold Response’ y la iniciativa danesa ‘Resistencia Ártica’. Así se procura unificar bajo un marco director común todas las acciones en el Alto Norte y consolidar la postura de la Alianza ante la intensificación de operaciones rusas y el interés creciente de China en la región, sobre todo por motivos económicos y de explotación de recursos, según detalló la fuente.