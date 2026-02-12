Agencias

Macron urge a la UE a adoptar medidas en favor de la competitividad en junio próximo

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió este jueves a los líderes de la Unión Europea a actuar rápido y tomar decisiones concretas "a muy corto plazo", en junio próximo, para impulsar la competitividad.

"Necesitamos actuar con rapidez y tomar decisiones muy concretas para junio", subrayó Macron en declaraciones a la prensa a su llegada junto al canciller alemán, Friedrich Merz, a la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en el castillo belga de Alden Biesen.

En ese castillo debatirán ideas dirigidas a impulsar la competitividad económica, además de a reducir la dependencia de Estados Unidos y a evitar la exposición a los riesgos del auge manufacturero de China.

Macron destacó que los Veintisiete comparten "esta urgencia de que nuestra Europa actúe", ya que "la fuerte competencia, a veces desleal, con una fuerte presión de China, con los aranceles impuestos por los estadounidenses y las amenazas de prácticas coercitivas (...) exige una respuesta", recalcó. EFE

