L'Oréal propone al español Pablo Isla, presidente de Nestlé, como nuevo vicepresidente

Madrid/París, 12 feb (EFE).- El gigante francés de la cosmética L'Oréal ha propuesto nombrar al presidente de Nestlé, el español Pablo Isla, como nuevo vicepresidente de la compañía, que ratificará este nombramiento en la junta de accionistas del 24 de abril, ha informado la firma tras presentar los resultados de 2025.

Nestlé tiene una participación de alrededor del 20,1 % en la compañía cosmética francesa, por lo que la empresa suiza ha propuesto el nombramiento de Isla, así como el de Anna Lenz, como nuevos consejeros por un mandato de cuatro años.

Tras ello, el Consejo de Administración ha decidido nombrar a Isla vicepresidente del Consejo de Administración, junto con Jean-Victor Meyers, que también es vicepresidente del Consejo, tras la Junta General Anual del 24 de abril de 2026.

Isla presidió el gigante textil español Inditex entre 2011 y 2022, y también ocupó el puesto de consejero delegado entre 2005 y 2011, sucediendo en ambos cargos al fundador de la firma, Amancio Ortega.

El empresario español ocupa desde el pasado 1 de octubre la presidencia del grupo de alimentación Nestlé, la mayor firma mundial del sector de la alimentación y que tiene una participación importante en L'Oréal.

L'Oréal ha subrayado que Isla aportará al Consejo "su reconocida capacidad para desarrollar e implementar una visión estratégica que combina la transformación y el crecimiento a nivel internacional, su sólida comprensión de las cuestiones normativas y de gestión de riesgos, y su profundo conocimiento del gobierno corporativo".

El gigante cosmético francés L'Oréal ha anunciado este jueves que sus beneficios en 2025 alcanzaron los 6.127 millones de euros, un 4,4 % menos que en el año anterior, una caída que atribuyó a los impuestos excepcionales a las grandes empresas de su país para combatir el déficit público.

La caída del beneficio se produce en un contexto en el que el gigante cosmético facturó 44.052 millones de euros, un 1,3 % más que en el año anterior, tras haber mejorado un 1,5 % en los tres últimos meses del año pasado, señaló en un comunicado. EFECOM