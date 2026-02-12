Las remesas a Honduras suben un 12,6 % en enero y rozan los 873 millones de dólares

Tegucigalpa, 12 feb (EFE).- Honduras recibió en enero pasado 872,9 millones de dólares en concepto de remesas familiares, lo que representa un incremento del 12,6 % respecto al mismo mes de 2025, informó este jueves el Banco Central hondureño (BCH).

Según el informe del emisor del Estado, los envíos de dinero al país centroamericano aumentaron en 97,9 millones de dólares en comparación con enero del año anterior, cuando los hondureños residentes en el extranjero enviaron un total de 775 millones.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, continúa siendo el principal país de origen de estos fondos, al aportar el 98,46 % del total recibido por la nación centroamericana.

La autoridad monetaria detalló que las madres son las principales destinatarias de estos flujos, concentrando más del 37 % de los beneficiarios, y que más del 80 % de los recursos se destina a cubrir necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación.

Además de los envíos recurrentes, los hondureños en el exterior realizan transferencias extraordinarias al menos una vez al año para gastos de construcción y adquisición de viviendas o terrenos, emergencias médicas o servicios funerarios, y celebraciones familiares.

Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de unos diez millones de habitantes donde, según cifras oficiales, más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza.

Este flujo de divisas es la principal fuente de ingresos externos del país, por encima de exportaciones como café, maquila y camarón, que en conjunto representan el 14,6 % del PIB.

Aunque el flujo de divisas se mantiene sólido y continúa siendo el principal pilar de la economía hondureña, el panorama se ha visto ensombrecido tras el reciente fallo de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que esta semana reactivó el proceso de cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 55.000 hondureños.

El revés judicial ocurre luego de que un panel del Noveno Circuito de Apelaciones suspendiera una orden previa que bloqueaba el fin del programa, permitiendo al Gobierno estadounidense avanzar con la terminación de este alivio migratorio.

El Gobierno de Honduras lamentó la decisión, que ha generado incertidumbre sobre el futuro de los migrantes amparados por ese programa desde 1999, aunque advirtió que el litigio “no es definitivo” y podría escalar hasta la Corte Suprema.

En 2025, Honduras recibió 12.212 millones de dólares en remesas, y para 2026 el país podría captar unos 10.670 millones, según proyecciones del BCH. EFE