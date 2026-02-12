Las fuerzas de seguridad rusas detienen por soborno al vicegobernador de Cheliábinsk

Moscú, 12 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron este jueves a Andréi Faleichik, vicegobernador de la región de Cheliábinsk (Urales), bajo acusaciones de soborno.

Faleichik habría recibido dinero de manos de varios empresarios a lo largo de su carrera como funcionario, primero municipal y después regional, según informa la agencia TASS.

El Comité de Instrucción de Rusia ha abierto un caso penal en su contra por recibir sobornos por valor de 1,88 millones de rublos (unos 25.000 dólares) por alquilar a un empresario las instalaciones de un campamento de verano infantil.

Faleichik, cuyo caso es tramitado por el Comité de Instrucción de Rusia, será trasladado a Moscú para la imposición de una medida cautelar.

Cheliábinsk, región industrial de 3,3 millones de habitantes, se ha visto salpicada en los últimos meses por varios casos sonados de corrupción.

A mediados de 2025 el Ministerio del Interior de Rusia incluyó en su lista de personas en busca y captura al exgobernador de Cheliábinsk Boris Dubrovski.

Anteriormente, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) detuvo por abuso de poder a Alexandr Bogachov, otro exgobernador de Cheliábinsk.

Rusia vive una ola de detenciones por corrupción de funcionarios que los expertos independientes vinculan con la lucha de distintos grupos de poder por hacerse con el control de determinadas regiones y sectores.

La prensa independiente avisa de que los cargos que sustituyen a los detenidos continúan practicando esquemas de corrupción similares, por lo que no se trata de una verdadera purga para sanear la estructura administrativa del país. EFE