La Reina Letizia estrena una original camisa azul de seda de rebajas con botonadura frontal

La jornada de la Reina Letizia en el Palacio de La Zarzuela incluyó varias audiencias con organizaciones dedicadas a la salud y la inclusión, en las que optó por una prenda que se destacó por su diseño y procedencia. Según reportó el medio fuente, durante sus compromisos recientes, la reina eligió una camisa azul celeste de seda lavada, una prenda de la firma francesa Antik Batik, que incorporó detalles de diseño contemporáneo como una hilera de botones plateados con cierre a presión en el frontal, cuello clásico y mangas largas. Este nuevo atuendo marcó uno de los puntos de atención en la agenda institucional de la monarca, al conjugar la moda con un contexto de actos oficiales centrados en el bienestar y la investigación.

De acuerdo con la información proporcionada, Doña Letizia presidió varias audiencias en solitario tras haber participado junto al Rey Felipe VI en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024 en El Pardo. Entre los compromisos en La Zarzuela, la monarca recibió primero una delegación de la Fundación Claudia Tecglen, que trabaja en la promoción de oportunidades para personas con discapacidad y busca transformar barreras en recursos para la inclusión. Posteriormente, mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), que se dedica a la concienciación y mejor comprensión de este grupo de enfermedades visuales, caracterizadas por la degeneración progresiva del nervio óptico y que pueden conllevar importantes secuelas en la visión.

En la siguiente cita, Letizia dialogó con miembros de la Fundación Occident y con los galardonados de la séptima edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra. Estos premios reconocen la labor en el área de la salud, especialmente en la relación entre nutrición y alimentación. El medio fuente subrayó que estos compromisos refuerzan el enfoque de la reina hacia iniciativas de salud, tanto en la promoción de la diversidad como en la investigación de enfermedades y hábitos alimenticios.

Respecto a la vestimenta, el medio informó que la camisa elegida por la reina pertenece a la colección de rebajas de Antik Batik, con un precio rebajado de 345 euros a 276 euros y también disponible en la web oficial en color burdeos. Esta pieza, definida por su corte estructurado y un diseño innovador en la botonadura, fue coordinada por Letizia con un pantalón gris de tiro alto, cierre invisible y bajo ligeramente acampanado, sumando botines negros de piel con tacón cuadrado y estable. Esta combinación evidenció una apuesta por prendas funcionales y actuales, empleables en ambientes laborales y comprometidos con la comodidad.

En cuanto al peinado y maquillaje, según detalló la misma fuente, la Reina optó por un estilo natural y minimalista, destacando su melena suelta, más larga que en anteriores apariciones, y mostrando canas. El maquillaje siguió una línea discreta, contribuyendo a destacar la naturalidad del conjunto.

El calendario de apariciones públicas de la Reina Letizia no concluye con esta jornada, precisó el medio fuente. Está previsto que a finales de la semana, acompañe al Rey Felipe en el acto de homenaje por el trigésimo aniversario del asesinato de Francisco Tomás y Valiente, víctima de la banda ETA, que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta agenda refleja una línea de participación activa de la reina en ceremonias y encuentros que entrelazan el reconocimiento institucional con la proyección de una imagen contemporánea y vinculada a causas sociales.