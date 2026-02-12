La obesidad en niñas y adolescentes se duplicó entre 2000 y 2019, sobre todo en las de menos recursos, según estudio

El riesgo cardiometabólico vinculado a la obesidad abdominal experimentó un aumento relevante durante dos décadas, según hallazgos recientes. Para la población general, la probabilidad de padecer obesidad abdominal era 57 veces mayor en 2019 de lo que fue a comienzos del siglo XXI, y en el caso de quienes vivían en entornos de menor nivel socioeconómico, ese riesgo se multiplicaba hasta por 65, según detalló un estudio liderado por la Gasol Foundation y divulgado por la revista 'Obesity Facts'. Esta investigación centra la atención en la evolución de la obesidad infantil en España, advirtiendo un incremento acelerado en los grupos más vulnerables.

De acuerdo con el equipo investigador de la Gasol Foundation, consorcio PASOS y el estudio enKid, la proporción de niñas y adolescentes españolas con obesidad se duplicó en las dos primeras décadas de este siglo. El dato pasó del 5,10 por ciento en 2000 hasta alcanzar el 10 por ciento en 2019, según los resultados recopilados entre casi 5.000 menores de 8 a 16 años que participaron en los estudios enKid (1998-2000) y en la primera edición de PASOS (2019-2020 Gasol Foundation). Este aumento incidió principalmente en niñas y menores en situación desfavorecida económicamente, consolidándose como una tendencia que agrava las diferencias sociales y de género.

En la presentación de los resultados, el doctor Santi F. Gómez, director global de Investigación y Programas de la Gasol Foundation y uno de los autores principales del estudio, destacó que estas cifras evidencian un cambio desfavorable en la salud de la infancia, acentuado por las desigualdades socioeconómicas y de género. Gómez remarcó la necesidad de invertir en políticas e intervenciones públicas que modifiquen los entornos infantiles para que sean más saludables y justos. Según consignó la Gasol Foundation, aunque la prevalencia de obesidad en niñas se duplicó en ese periodo, el incremento no se reflejó entre los niños, cuya tasa permaneció estable, lo que llevó a que la prevalencia global de obesidad en menores se elevara del 10,4 al 12,4 por ciento en el conjunto de la población infantil.

El medio 'Obesity Facts' reportó que la incidencia de la obesidad infantil permanece sin cambios entre menores que pertenecen a grupos socioeconómicos más favorecidos. Sin embargo, entre las familias con menos recursos, la probabilidad de que los niños desarrollen obesidad aumentó un 29 por ciento entre 2000 y 2019. Por ello, los responsables del estudio identificaron una agravación de las desigualdades estructurales, tanto de género como económicas, en la propagación y severidad de la obesidad infantil.

El análisis también hace referencia al aumento de la obesidad abdominal, un indicador fuertemente vinculado con el desarrollo de complicaciones metabólicas. Según el estudio publicado en 'Obesity Facts', el porcentaje de niños, niñas y adolescentes con obesidad abdominal se incrementó desde el 16 hasta el 22,6 por ciento en general. Para el grupo de niñas y adolescentes, este fenómeno se reflejó con un salto desde el 9,3 al 20 por ciento en apenas dos décadas. Más de un millón de menores de 8 a 16 años presentaban obesidad abdominal en 2019, frente a más de medio millón registrados con obesidad general en ese mismo año, según datos del consorcio PASOS.

Los expertos responsables de la investigación recomendaron utilizar el coeficiente de circunferencia de cintura respecto a la talla como complemento al índice de masa corporal cuando se trata de evaluar el estado ponderal en la infancia y estimar el exceso de peso. Aconsejaron, además, la puesta en marcha urgente de políticas públicas a gran escala como el Plan Estratégico Nacional Para la Reducción de Obesidad Infantil (PENROI), que debería contemplar la participación activa de los gobiernos autonómicos y locales, adaptando las competencias y capacidades de intervención a los diferentes territorios.

Para el equipo investigador, formado por profesionales como Santi F. Gómez, Paula Berruezo, Genís Según, Sílvia Torres y Helmut Schröder, junto con otros especialistas del consorcio PASOS y el estudio enKid, la monitorización nacional de la obesidad infantil constituye un elemento básico para diseñar planes e intervenciones en el sistema de salud pública. Según la Gasol Foundation, la evolución de los indicadores en las últimas dos décadas subraya la urgencia de abordar las barreras económicas que afectan especialmente a los hogares en desventaja y a las niñas, estableciendo estrategias para reducir las desigualdades en la infancia y frenar el avance de la obesidad.

El informe, publicado en la revista 'Obesity Facts', precisa que la atención integral y el seguimiento epidemiológico permitirán ajustar y planificar respuestas eficaces en política sanitaria. Entre los sectores especialmente afectados destaca la infancia femenina en situación vulnerable, donde, según los autores del estudio, la combinación de barreras sociales y económicas ha impulsado un aumento de la obesidad y sus riesgos asociados, como la enfermedad metabólica y otros problemas de salud derivados.

Finalmente, el medio 'Obesity Facts' remarcó la importancia de coordinar acciones tanto a nivel nacional como de comunidades autónomas y municipios para combatir el problema de la obesidad infantil, garantizando el acceso a entornos saludables, el seguimiento de indicadores clave y el refuerzo de intervenciones preventivas entre los menores expuestos a los mayores riesgos por desigualdad y género.