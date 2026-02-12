La española Belén Garijo será la próxima CEO de Sanofi

Belén Garijo, de nacionalidad española y actual presidenta ejecutiva del grupo alemán Merck, asumirá el liderazgo de Sanofi en reemplazo de Paul Hudson después de que el consejo de administración optara por no renovar el contrato del directivo británico. De acuerdo con la información publicada por el consejo de administración de Sanofi, Garijo se pondrá al frente de la farmacéutica francesa una vez finalice la asamblea general anual, que tendrá lugar el 29 de abril próximo, tras la salida oficial de Hudson, prevista para el 17 de febrero.

Según reportó el medio, el proceso de transición implica que Olivier Charmeil, vicepresidente ejecutivo de Medicamentos Generales y parte del Comité Ejecutivo de Sanofi desde 2011, ocupará de forma interina el cargo de consejero delegado mientras se efectúa el traspaso de funciones. Sanofi también detalló que someterá a votación de la junta general de accionistas prevista para el 29 de abril de 2026 el nombramiento definitivo de Garijo como consejera y la modificación estatutaria necesaria para elevar el límite de edad permitido para quien asuma la máxima responsabilidad ejecutiva en la empresa francesa.

Tal como consignó la información proporcionada por Sanofi, Garijo, que cuenta con 65 años y una larga trayectoria en el sector, ya trabajó en la farmacéutica francesa hasta el año 2010 y fue posteriormente responsable del área de Investigación y Desarrollo en Abbott, así como médica en un hospital durante seis años antes de incorporarse a la industria. En Sanofi desarrolló buena parte de su carrera durante 15 años en puestos clave. Desde 2011 forma parte de Merck KGaA y asumió su dirección general en 2021, convirtiéndose en la primera mujer en liderar una compañía cotizada en el índice DAX40 de Alemania. Además, es consejera en BBVA y en la empresa francesa de cosméticos L’Oréal.

El anuncio oficial de Sanofi destacó que la principal prioridad de Garijo será fortalecer el departamento de Investigación y Desarrollo agregando rigor a la ejecución de la actual estrategia de la compañía e impulsando la preparación del grupo para desafíos futuros. En palabras de Frédéric Oudéa, presidente del consejo de administración, “es una líder reconocida en nuestro sector con una reputación indiscutible. Conoce a fondo el Grupo Sanofi, donde ha ocupado importantes puestos y cosechado numerosos éxitos durante 15 años”, afirmó el ejecutivo, agregando que la experiencia de Garijo será determinante para acelerar y mejorar la calidad del plan estratégico, así como dirigir el siguiente ciclo de crecimiento de la firma gala.

El consejo de Sanofi subrayó que el nombramiento de Garijo responde a la necesidad de afrontar las transformaciones que impone una industria farmacéutica caracterizada por la rapidez en los avances científicos y tecnológicos. El comunicado de la empresa señala que la directiva española cuenta con un perfil idóneo para impulsar cambios profundos y sostenibles, orientados tanto a la generación de valor como al fortalecimiento de la innovación, la productividad y la gobernanza.

Según agregó el medio, Garijo dejará su puesto en Merck en 2026, fecha en la que Kai Beckmann, designado presidente del Comité Ejecutivo y consejero delegado por el grupo alemán a finales de septiembre, tomará el relevo. Garijo ha estado al frente de la multinacional alemana en una etapa marcada por la innovación científica y logros en diferentes áreas terapéuticas, experiencia que, de acuerdo con el consejo de Sanofi, servirá como base para liderar la farmacéutica francesa en los próximos años.