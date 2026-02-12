La Cámara de Representantes aprueba una resolución para derogar los aranceles a Canadá

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha aprobado este miércoles una resolución destinada a derogar los aranceles impuestos por el presidente del país, Donald Trump, a las importaciones canadienses, un golpe para su liderazgo así como para el de su partido en la cámara baja.

Seis congresistas republicanos se han unido a toda la oposición --a excepción del demócrata por Maine, Jared Goldman, que votó en contra de la medida-- para apoyar una iniciativa que pondría fin al uso de la emergencia nacional por parte de Trump para establecer nuevos gravámenes al país vecino.

Se trata de los republicanos Don Bacon (Nebraska), Kevin Kiley (California), Jeff Hurd (Colorado), Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Dan Newhouse (Washington) y Thomas Massie (Kentucky), quien ha defendido en X que "la autoridad fiscal reside en la Cámara de Representantes, no en el Ejecutivo".

La aprobación de la resolución se produce mientras Trump considera en privado abandonar el pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que firmó durante su primer mandato, lo que agravaría las tensiones comerciales en esa parte del continente, apunta la agencia de noticias Bloomberg.

Durante la votación, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido a los miembros de su partido, congresistas y senadores, con "graves consecuencias en las elecciones, incluidas las primarias" en caso de que voten en contra de su política arancelaria.

"Los aranceles nos han brindado una gran seguridad nacional, ya que la mera mención de la palabra hace que los países se adhieran a nuestros más firmes deseos. Los aranceles nos han brindado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegios", ha defendido en Truth Social.

Con todo, es poco probable que esta resolución conjunta se convierte en ley, dado que requieren la firma del presidente o bien ser aprobadas por abrumadora mayoría para anular un veto que Trump ya ha dicho que va a ejercer.

Poco después, Trump ha vuelto a acusar a Canadá de haberse "aprovechado" de su país en materia comercial durante "muchos años". "Es uno de los países con los que más dificultades se puede tratar en el mundo, especialmente en lo que respecta a nuestra frontera norte. Los aranceles nos dan una victoria fácil. ¡Los republicanos deben seguir así!", ha agregado.