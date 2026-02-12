Agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 5,50 %

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una baja del 5,50 %, hasta las 2.851.779,79 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 5,37 % para quedar en 116.758.151,23 puntos.

Todas las acciones argentinas cerraron en negativo. Las que más perdieron fueron las de Grupo Financiero Galicia (-8,19 %), Banco BBVA (-8,18 %) y Grupo Superville (-8,09 %) .

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares cerraron con pérdidas de entre -1 % y -1,7 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 514 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.395 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' aumentó y quedó en 1.440 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó y llegó a 1.468,35 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.469,04 pesos por unidad. EFE

