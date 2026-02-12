Agencias

Jefe de D.Humanos de la ONU condena los ataques rusos al sector energético de Ucrania

Guardar

Ginebra, 12 feb (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reiteró su condena a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, por sus "desastrosas consecuencias" en las vidas de los civiles.

Los ataques volvieron a repetirse esta pasada noche dejando a "cientos de miles civiles" sin electricidad ni calefacción, recordó Türk mediante una declaración escrita.

"A medida que la energía se restablece minuciosamente, los nuevos ataques vuelven a sumir zonas enteras en la oscuridad", apuntó.

El alto comisionado recordó que los ataques a infraestructura civil están prohibidos por el derecho internacional humanitario.

"Los civiles, que han sufrido bombardeos continuos, ahora se ven forzados a soportar un frío glacial, ya que las temperaturas han caído a 20 grados bajo cero", lamentó.

Estos ataques, que han dejado con solo unas horas de electricidad al día a millones de personas, han forzado el cierre de escuelas, ha dificultado el acceso a la atención médica y, además, han dejado atrapadas a personas mayores y con discapacidades en las plantas superiores de los edificios, incapaces de bajar a pie.

"Llamo a la Federación rusa a detener inmediatamente estos ataques", concluyó Türk. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fallece el batería de The Pogues, Andrew Ranken, a los 72 años

Infobae

Expertos de la ONU acusan a autoridades migratorias de EEUU de asesinatos extrajudiciales

Infobae

BBVA renueva su red de cajeros en Venezuela con la incorporación de tecnología 'contactless'

BBVA renueva su red de

Congreso español aprueba ley para combatir la multirreincidencia que sube penas a hurtos

Infobae

El PP saca adelante una PNL de rechazo a Mercosur mientras el resto de grupos le pide coherencia en Europa

La propuesta popular contra el acuerdo comercial ha sido aprobada en La Rioja, mientras otras formaciones reprochan contradicciones y exigen una postura unificada frente a la Unión Europea para salvaguardar la producción agrícola y ganadera regional

El PP saca adelante una