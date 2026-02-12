Gaza, Siria, Afganistán y la dana de España, en la exposición del Premio Luis Valtueña

Madrid, 12 feb (EFE).- Las resistencia silenciosa y valiente de las mujeres afganas, la tristemente famosa cárcel de Sednaya, símbolo de la represión del régimen del depuesto presidente sirio Bachar al Asad; el sufrimiento de los civiles en Gaza y los paisajes dantescos de las inundaciones en España protagonizan la exposición en Madrid del Premio Luis Valtueña.

La Fundación Ortega-Marañón acoge hasta el 28 de febrero las series ganadoras y finalistas del premio de fotoperiodismo que organiza la ONG Médicos del Mundo.

El ganador, el español Samuel Nacar, retrata con testimonios el horror de Sednaya, una prisión en la que fueron torturadas y asesinadas miles de personas, y cuyos supervivientes fueron liberados cuando las fuerzas del grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS, Organización de Liberación del Levante) tomaron Damasco y asaltaron las cárceles el 8 de diciembre de 2024.

Una de las fotografías más impactantes de esta serie es el retrato de Mohamed Khaled Krayem, un joven que estuvo en prisión siete años y cuya mirada sigue transmitiendo el horror que vio.

"En la prisión de Sednaya dormíamos en la oscuridad. Nunca sabías a quién se llevarían de la celda. El prisionero era brutalmente golpeado, a veces hasta la muerte. Por la mañana, nos dábamos cuenta de que las personas que estaban a nuestro lado habían muerto", cuenta.

'Muerte eterna' es el título de la serie fotográfica del gazatí Jehad Al Sharafi que retrata como el hambre en Gaza es una escena diaria de muerte.

Hombres peleando por recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas, mujeres intentado desesperadamente acceder a la comida de una cocina comunitaria, niños desnutridos, muerte y destrucción es la cotidianidad que narra Al-Sharafi con su cámara.

"Tengo 23 años, soy fotoperiodista independiente (...) y me esfuerzo en poner de relieve el problema de la guerra en Gaza, creyendo en el poder de la fotografía para difundir mensajes humanitarios e inspirar el cambio", dice en el catálogo del galardón el fotógrafo que sigue atrapado dentro de Gaza.

Entre los finalistas cuyo trabajo se recoge en la exposición también está el de Valentina Sinis, una fotógrafa italiana cuyo trabajo se centra en lo que suele pasar desapercibido.

En este caso ofrece una mirada cercana y respetuosa de la vida de las mujeres afganas que viven encarceladas dentro de su país por un gobierno extremista que les ha arrebatado la libertad y los derechos.

Mujeres asistiendo a clase secretas, talleres prohibidos y espacios públicos sin mujeres reflejan sus luchas silenciosas y sus batallas cotidianas.

España también estuvo en el centro de la atención mundial en 2024 cuando la Comunidad Valenciana sufrió unas lluvias torrenciales que se llevaron la vida de 220 personas.

El barro interminable que cubrió durante meses las viviendas vacías de los fallecidos y hospitalizados, y la solidaridad de los supervivientes y de los voluntarios fueron captados por las cámara de Santi Palacios, fotógrafo especializado en periodismo visual sobre crisis climáticas.

Un último apartado de la exposición muestra fotografías de anteriores ediciones del Premio Luis Valtueña que permiten establecer conexiones entre lugares muy lejanos entre ellos que, sin embargo, comparte problemáticas como las que generan el calentamiento del planta, las guerras, los desplazamientos o los extremismos. EFE

