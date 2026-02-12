Exaltos cargos de EEUU avisan de que la OTAN "es vital" para la seguridad e influencia global de Washington

El eventual retiro de Estados Unidos de la OTAN acarrearía la necesidad de realizar una inversión estimada en hasta 200.000 millones de dólares para suplir las capacidades de defensa que hoy están distribuidas entre los países miembros de la Alianza, según una declaración conjunta de 16 exembajadores estadounidenses ante la OTAN y antiguos comandantes supremos. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los firmantes advierten que un paso semejante tendría impacto directo en la estructura militar estadounidense, obligando a un aumento relevante de sus flotas y fuerzas aéreas para compensar el apoyo actualmente provisto por aliados del Atlántico Norte.

El medio Europa Press detalló que los ex altos funcionarios estadounidenses emitieron este pronunciamiento el jueves, coincidiendo con la celebración en Bruselas de una reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica. Estos exresponsables —quienes han representado los intereses estadounidenses en la organización transatlántica durante los últimos 25 años— remarcaron que el vínculo con la OTAN no responde a un acto de generosidad, sino a una estrategia que sostiene la posición de Estados Unidos como la principal potencia a nivel global y una de las economías más seguras, con un costo compartido entre sus aliados.

La declaración, reproducida por Europa Press, sostiene que “lejos de ser una obra de caridad o una garantía de seguridad unidireccional, la OTAN es un multiplicador de fuerza vital que permite a Estados Unidos proyectar poder, proteger su economía y compartir las inmensas cargas del liderazgo global de maneras que serían imposibles, o prohibitivamente costosas, de lograr por sí solas”. Para los firmantes, esta estructura ha sido la base de la seguridad nacional del país en los últimos decenios.

Las consecuencias de una retirada o de una disminución de la presencia estadounidense en el organismo, indicaron, se traducirían en un coste económico inmediato para Washington, que debería asumir en solitario el nivel actual de influencia y protección comercial que hoy garantiza de manera colectiva. Según consignó Europa Press, los exfuncionarios alertaron de que la ausencia de Estados Unidos aumentaría la exposición de Europa frente a Rusia y China, elevando el riesgo de conflicto y comprometiendo el intercambio con los mayores socios comerciales estadounidenses.

En la declaración, recogida por Europa Press, también se señala que una desvinculación de la Alianza podría derivar en la formación de un bloque militar europeo independiente de las prioridades de Washington, circunstancia que limitaría la influencia estadounidense en la toma de decisiones de seguridad en la región. Además, la salida supondría la pérdida del acceso a redes de inteligencia especializadas apalancadas por 31 socios, así como la desaparición del respaldo que dan los estándares comunes de equipamiento militar, lo que podría afectar negativamente las adquisiciones estadounidenses en el sector de Defensa.

Según informó Europa Press, los exembajadores y excomandantes advirtieron de que la retirada del llamado “paraguas nuclear” garantizado por Estados Unidos incrementaría la presión sobre otros estados miembros para desarrollar programas independientes de armas nucleares, incrementando la probabilidad estadística de incidentes tanto accidentales como intencionales relacionados con material nuclear.

A nivel operativo, la reducción o el abandono de la OTAN se traduciría en la pérdida de la infraestructura militar estadounidense en suelo europeo, que incluye bases aéreas, navales y de despliegue terrestre, según subrayaron en su informe los exfuncionarios, retomado por Europa Press. Otro elemento distintivo que Estados Unidos perdería es la posibilidad de activar el Artículo 5 del Tratado, cláusula de defensa colectiva de la OTAN, que solo se ha empleado una vez en la historia: después de los atentados del 11 de septiembre, cuando más de 50.000 soldados de países aliados participaron en la misión de la organización en Afganistán.

El documento destaca, por último, que la legitimidad internacional de las operaciones militares estadounidenses dependería, en adelante, casi exclusivamente de iniciativas unilaterales, que podrían interpretarse como actos policiales sin el respaldo legal ni diplomático brindado por los mandatos y apoyos internacionales que proporciona la OTAN. Europa Press cita la reflexión de los exlíderes sobre la relevancia de la organización, quienes señalaron su experiencia directa para valorar la función concreta que cumple la institución en términos de disuasión y estabilidad para el país norteamericano.

Los firmantes insistieron, según recoge Europa Press, en la importancia de que el público estadounidense reconozca el beneficio de la continuidad de su membresía en la Alianza Atlántica, señalando que una OTAN robusta refuerza la seguridad colectiva en la región transatlántica y permite a Estados Unidos mantener capacidades estratégicas en otras partes del mundo. Esta visión, defendieron, refleja el valor tangible que aporta la OTAN más allá de la retórica o de las percepciones políticas del momento, situando al organismo como un marco fundamental para la cooperación y la prevención de conflictos que impactan en la economía y la seguridad de Estados Unidos.