El PP ve "vergonzosa" e "histórica" la imagen de Ábalos y Koldo ante el TS: "Es el núcleo del sanchismo ante los jueces"

La petición de la defensa de Koldo García para que su cliente se someta a la prueba del polígrafo y que tenga un careo procesal con el empresario Víctor de Aldama se sumó este jueves a las acciones judiciales en el marco del caso de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Este proceso involucra a figuras centrales del Partido Socialista y ha generado críticas desde la oposición política, según reportó el medio Europa Press. El Tribunal Supremo celebró la audiencia preliminar del caso, en la que participaron el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama como acusados.

Durante la jornada, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ofreció declaraciones sobre la relevancia política de la presencia de Ábalos y García ante el tribunal. De acuerdo con Europa Press, Muñoz calificó la jornada como “histórica” y “vergonzosa”, destacando que, en su opinión, se trataba del “núcleo central del sanchismo” sentado “ante los jueces por los casos de corrupción que le rodean a ellos, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez”. Estas declaraciones fueron difundidas a través de un vídeo proporcionado por el Partido Popular.

Ábalos y Koldo García permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre. Durante la audiencia, se escucharon las alegaciones de los tres acusados, en preparación para el juicio principal que abordará las presuntas prácticas corruptas en la adquisición de material sanitario. A este respecto, Europa Press informó que la defensa de Koldo García ha solicitado especialmente el uso del detector de mentiras y el careo judicial para reforzar su posición procesal frente a las acusaciones, en particular en lo relativo a las relaciones y transacciones con Víctor de Aldama.

Ester Muñoz refirió que las investigaciones y el procedimiento judicial representan una evidencia de que no se trata de casos “aislados o particulares”, sino que, según sus palabras, el núcleo central del equipo político de Pedro Sánchez enfrenta cargos y comparecencias ante la justicia. Muñoz recordó el papel de José Luis Ábalos dentro del PSOE, subrayando que fue uno de los principales apoyos para la llegada de Sánchez a la Secretaría General del partido y para la moción de censura que llevó al actual presidente al Palacio de la Moncloa en 2018.

Koldo García, señalado en la investigación, fue descrito por Muñoz como una persona de confianza cercana que gestionaba los avales de Sánchez y posteriormente ocupó puestos de responsabilidad, incluyendo su paso por la dirección de Adif. En este punto, la portavoz popular vinculó la figura de García con las controversias recientes sobre el mantenimiento de infraestructuras públicas, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Según lo publicado por Europa Press, esta semana el caso sumó nuevos testimonios y detalles. Uno de los testigos habría indicado que Leire Díaz, involucrada en las operaciones de fontanería interna del partido, mencionaba a Pedro Sánchez como “el número uno”, señalando su posición de control y referencia dentro del entramado. Otro punto mencionado por la portavoz del PP fue la comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien supuestamente hizo comentarios sobre “las saunas” relacionadas con el presidente del Gobierno.

A estos hechos se añade el testimonio de un tercer testigo que, según lo consignado por el medio, afirmó que Carmen Pano —empresaria vinculada a una supuesta trama de hidrocarburos— transportaba bolsas a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Estas revelaciones forman parte del contexto que, de acuerdo con la portavoz popular, contribuirían a consolidar la percepción del agotamiento del ciclo político de Pedro Sánchez.

En sus declaraciones, Muñoz sostuvo que el presidente del Gobierno enfrenta dos opciones: prolongar la legislatura o convocar a elecciones generales, dejando la solución en manos de la ciudadanía. La representante del PP insistió en que el actual Gobierno debería permitir a los ciudadanos elegir un nuevo Ejecutivo.

Europa Press puntualizó que la audiencia de este jueves constituye un paso más en la serie de diligencias previas en uno de los casos de corrupción más mediáticos asociados a la gestión de la pandemia. El procedimiento sigue su curso, con la atención pública centrada en el desarrollo de las investigaciones y la posible responsabilidad penal de los implicados, así como en sus repercusiones políticas para el Gobierno y el entorno institucional del Partido Socialista. Las manifestaciones del Partido Popular se suman a la presión mediática y política en torno a la figura de Pedro Sánchez durante la fase inicial del proceso judicial.