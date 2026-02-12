El Nikkei supera por primera vez 58.000 puntos mientras sigue el optimismo tras elecciones

Tokio, 12 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, superó por primera vez los 58.000 puntos al inicio de la sesión de este jueves, marcando un nuevo récord intradía, aupado por el optimismo tras la victoria electoral de la primera ministra, Sanae Takaichi, y unos datos de desempleo en Estados Unidos mejores de lo esperado.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía a las 10:00 hora local (1:00 GMT) un 0,39 % o 224,07 puntos, hasta las 57.897,82 unidades, tras marcar brevemente un nuevo récord intradía al superar los 58.000 puntos en los primeros veinte minutos de negociación.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 0,65 % o 25,21 puntos, y se movía en 3.880,74 unidades.

Los inversores continuaron respondiendo con optimismo por tercer día consecutivo, después de que los mercados permanecieran cerrados el miércoles, a la arrolladora victoria de Takaichi en los comicios del pasado domingo. La mandataria tendrá así vía libre para implementar su política fiscal expansiva, que paralelamente ha provocado el debilitamiento del yen.

Las estadísticas de empleo de Estados Unidos del mes pasado, publicadas la víspera, superaron además las expectativas del mercado, lo que aumentó la conciencia sobre la fortaleza de la economía estadounidense.

La petrolera Inpex subía a la apertura un 2,44 %, mientras que Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, hizo lo propio con un 1,69 %. La empresa de robótica e IA Fanuc crecía por su parte un más modesto 0,32 %.

El grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank subía cerca de un 3,87 % antes de la publicación este jueves de sus resultados de los nueve meses transcurridos de su ejercicio fiscal de 2025 (abril a diciembre).

La compañía nipona reportó el pasado noviembre unas multimillonarias ganancias vinculadas a sus inversiones, en especial a la realizada en la estadounidense OpenAI.

El valor de mayor capitalización local, Toyota, caía sin embargo un 1,27 %, mientras que la empresa de semiconductores Advantest bajaba un 2,51 %. EFE