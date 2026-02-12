El Gobierno asegura estar realizando los preparativos necesarios para la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar

El Gobierno del Peñón distribuyó el texto del acuerdo sobre Gibraltar a Keith Azopardi, líder de la oposición, con el objetivo de que pueda revisar directamente el contenido del documento que transformará la relación del territorio con la Unión Europea tras el Brexit. Según detalló el diario Gibraltar Chronicle, esta acción se enmarca en la campaña informativa desarrollada por el Ejecutivo gibraltareño, que ha presentado el pacto a empresarios, fuerzas de seguridad e instituciones locales para explicar el alcance del futuro marco normativo. El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido, cuyo trámite de ratificación todavía no ha finalizado, destaca por prever la eliminación de la actual Verja y la implantación de controles Schengen gestionados por España en el puerto y el aeropuerto del Peñón.

De acuerdo con Europa Press, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron que se están ultimando todos los preparativos necesarios para la aplicación de este acuerdo, finalizado en diciembre y actualmente sometido al proceso de aprobación en el Consejo y el Parlamento Europeo. Las mismas fuentes no ofrecieron detalles adicionales sobre la naturaleza de estos preparativos ni aportaron estimaciones concretas sobre plazos para la entrada en vigor del pacto. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó recientemente que el texto ya ha sido remitido al Consejo y que la llegada al Parlamento Europeo es inminente, aunque no existen señales de una ratificación inminente por parte de las instituciones comunitarias.

El acuerdo, elaborado tras años de diálogo y negociaciones entre las autoridades británicas, españolas y comunitarias, fue completado legalmente el 17 de diciembre, según indicaron Bruselas y Londres en ese momento. Restaba entonces la revisión jurídica antes de proceder a la ratificación formal por ambas partes. Como paso previo, el 19 de enero, el Gobierno de Gibraltar aprobó el documento, abriendo así la vía para su validación parlamentaria tanto en el ámbito local del Peñón como posteriormente en el Parlamento británico.

Europa Press indicó que el Ejecutivo liderado por Fabián Picardo justificó la intensificación de la campaña informativa alegando el riesgo de filtración del texto antes de su publicación oficial. El propio gobierno gibraltareño sostuvo que facilitar a la oposición copia completa del acuerdo permitiría un análisis directo, sin depender de interpretaciones previas o de consideraciones externas, como parte de un ejercicio de transparencia previo a la ratificación.

En relación con los detalles operativos para la implementación del acuerdo, el Gobierno del Peñón reveló el 30 de enero la realización de encuentros en Gibraltar con delegaciones de autoridades españolas. Entre los representantes desplazados al territorio se incluían integrantes de la Policía Nacional y de los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores. Según consignó el propio gobierno gibraltareño, estos contactos se orientaron al estudio de cuestiones técnicas y logísticas, principalmente la futura instalación Schengen conjunta en el aeropuerto, una pieza clave del nuevo sistema de control fronterizo previsto en el pacto internacional.

La supresión de la Verja fronteriza representa un elemento central del acuerdo, según señaló Europa Press. El traslado de los controles Schengen al aeropuerto y al puerto del Peñón supondrá que las autoridades españolas asuman la responsabilidad del control de pasaportes en estos puntos de entrada y salida, configurando un nuevo escenario para la movilidad de residentes y visitantes entre Gibraltar y el resto del área Schengen.

Consultado por Europa Press sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo que supervisan las distintas fases de la implementación, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que mantiene una colaboración estrecha con los distintos ministerios implicados, incluyendo Hacienda, Interior, Defensa y Transporte. Sin embargo, no se detallaron los procedimientos o los progresos exactos de estos equipos. A lo largo de todo el proceso, las fuentes oficiales reafirmaron la voluntad del Gobierno español de cumplir todos los pasos necesarios a nivel técnico y político para facilitar la entrada en vigor del acuerdo según los protocolos establecidos por las diferentes partes involucradas.

El medio añadió que el acuerdo, una vez ratificado por ambas partes y completados los procedimientos legales y administrativos pendientes en la Unión Europea, el Reino Unido y Gibraltar, definirá la relación futura entre el Peñón y los Veintisiete miembros del bloque comunitario tras la salida británica de la UE. Con este marco normativo, las autoridades buscan garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de la cooperación transfronteriza en áreas clave como el tránsito de personas, los controles fronterizos y la coordinación policial, mientras culminan los trámites en las respectivas instancias legislativas y ejecutivas.