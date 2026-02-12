Agencias

El Ejército sirio asume el control de una estratégica base de EEUU en la triple frontera

Beirut, 12 feb (EFE).- El Ejército de Siria ha asumido el control de la estratégica base militar estadounidense de Al Tanf, en la triple frontera con Irak y Jordania, después de que las tropas de Washington se replegaran en los últimos días.

"Gracias a la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio tomaron la base de Al Tanf, aseguraron la base y sus alrededores y comenzaron a desplegarse en la frontera sirio-iraquí-jordana", anunció este jueves el Ministerio de Defensa sirio en un comunicado.

Según la nota, en los próximos días llegarán a la zona guardafronteras del departamento gubernamental para comenzar a proteger la divisoria.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó en otro comunicado que sus fuerzas abandonaron la base el miércoles como parte de una transición "deliberada" de la misión internacional que lidera en Siria e Irak la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Su salida se produce en el marco de una decisión anunciada el pasado año, por la que la coalición antiterrorista concentrará sus posiciones en el país árabe, dado que ya han pasado casi siete años de la derrota territorial del EI en Siria en marzo de 2019.

"Las fuerzas de EE.UU. siguen preparadas para responder a cualquier amenaza del EI que surja en la región según apoyamos los esfuerzos liderados por nuestros socios para evitar el resurgimiento de la red terrorista", aseguró el comandante del CENTCOM, Brad Cooper.

En los últimos años, la base de Al Tanf fue objetivo de una serie de ataques por parte de milicias proiraníes.

Desde allí, las tropas estadounidenses vigilaban los movimientos de estos grupos afincados en Siria e Irak, al tiempo que llevaban a cabo actividades antiyihadistas en colaboración con la milicia local Ejército Libre Sirio, antes denominada Jaysh Maghaweir al Thawra y sin vínculos con el grupo de militares sublevados del mismo nombre que en 2012 se levantó en armas contra Damasco.

Su repliegue de Al Tanf se produce apenas dos semanas después de que el Gobierno sirio y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) alcanzaran un acuerdo sólido para la integración estatal de la región nororiental del país, donde Washington mantenía sus principales bases.

Damasco se unió a la coalición internacional contra el EI a finales de 2025 y el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ya adelantó en enero que su país no tiene interés en mantener una presencia "a largo plazo" en el país árabe. EFE

