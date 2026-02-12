El COI readmite al atleta ucraniano expulsado, aunque no podrá competir

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este jueves devolver la acreditación al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, tras expulsarlo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina por usar un casco con imágenes de deportistas asesinados por Rusia en la guerra de su país, aunque no podrá competir.

El COI informó de esta decisión después de que su presidenta, Kirsty Coventry, pidiera a la Comisión Disciplinaria de la institución olímpica que, de "forma excepcional" se reconsiderara la retirada de la credencial de Heraskevych, pero manteniendo su exclusión de las pruebas oficiales.

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido este jueves expulsar de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina al ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país en la competición oficial en la que iba a participar hoy.

El COI asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF, por sus siglas en inglés), informa el máximo organismo olímpico en un comunicado.

Heraskevych iba a participar hoy en las series clasificatorias después de que desafiara al COI en las dos rondas de entrenamiento desarrolladas el martes y el miércoles al lucir el casco como homenaje a deportistas muertos en la guerra como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, entre otros.

Después de varios contactos previos, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, hizo hoy un último intento y se reunió con Heraskevych, de 26 años, antes del inicio de la prueba para tratar de convencerlo, pero al "negarse a cambiar de postura" y no aceptar "ningún tipo de compromiso", se optó por la expulsión.

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta la institución con sede en Lausana.

El caso de Heraskevych se inició el pasado lunes, día 9, cuando la IBSF notificó al COI que el atleta ucraniano llevaba un casco con imágenes de atletas ucranianos fallecidos durante la invasión rusa.

El COI se reunió ese día con su entrenador y jefe de misión adjunto del Comité Olímpico de Ucrania para explicarles que el casco vulneraba el apartado 50.2 de la Carta Olímpica, que estipula que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Al mismo tiempo, se le ofreció la opción de exhibirlo inmediatamente después de la competición al pasar por la zona mixta y de portar un brazalete negro como alternativa.

Según el organismo que preside Coventry, "el duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo" y que para acompañar a los deportistas en su dolor, existen centros multirreligiosos en las villas olímpicas con el fin de poder hacerlo con "dignidad y respeto".

También se da a los atletas la posibilidad de llevar una cinta negra durante la competición "en determinadas circunstancias" y también se les permite expresar sus opiniones en las zonas mixtas ante los medios de comunicación, en las redes sociales, durante las conferencias de prensa y en entrevistas.

"Las Directrices sobre la Expresión de los Atletas fueron el resultado de una consulta global en 2021 con 3.500 atletas de todo el mundo. Cuentan con el pleno apoyo de la Comisión de Atletas del COI y de las Comisiones de Atletas de las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales", recuerda el organismo.

En su comunicado, subraya que Heraskevych ha contado con el apoyo del COI en las tres últimas ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a una beca y que tras la invasión rusa de Ucrania, creó un fondo de solidaridad para apoyar la preparación de los atletas para los Juegos de París 2024.

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, expulsado este jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por el Comité Olímpico Internacional (COI) por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país, ha asegurado que este castigo es "el precio de la dignidad".

Heraskevych, de 26 años y abanderado de su país en la ceremonia inaugural de los Juegos, lanzó este mensaje después de que el COI formalizara su exclusión ante su negativa a renunciar al casco en la prueba clasificatoria de skeleton en la que iba a participar hoy.

"Es el precio de nuestra dignidad", proclamó el atleta en un mensaje en su cuenta de X, en ucraniano y en inglés, acompañado con una foto con el polémico casco.

Poco antes de conocerse la decisión del COI, Heraskevych publicó un vídeo en el que aclaraba que su deseo era zanjar la polémica, de la que responsabilizó al COI por hacer una interpretación del reglamento que "muchos consideran discriminatoria".

"Propongo acabar con este escándalo. Nunca quise un escándalo con el COI ni lo causé", esgrimió Heraskevych, quien exigió al organismo olímpico levantar la prohibición sobre el casco y disculparse por la presión ejercida sobre él.

También emplazó a la institución que preside Kirsty Coventry a proporcionar generadores de energía a las instalaciones deportivas ucranianas que sufren a diario bombardeos del Ejército ruso como "muestra de solidaridad" con los atletas de su país.

"Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla, porque dieron lo más preciado que tenían. Y el simple respeto hacia ellos es exactamente lo que quiero darles", subrayó Heraskevych antes de formalizarse su expulsión.

Esta medida fue adoptada después de que el deportista ucraniano se reuniera con Conventry y le expresara que no iba a cambiar de postura.