El Carnaval de los ritmos latinos de Tenerife corona a Carla Castro como su nueva reina

Santa Cruz de Tenerife, 11 feb (EFE).- Los casi 7.000 asistentes al Recinto Ferial entonaron este miércoles el tradicional ‘Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina’, después de que Carla Castro Castellano fuera elegida como nueva regidora del Carnaval 2026.

Con su fantasía ‘Icónica’, diseñada por Alexis Santana y en representación de McDonald's y El Día, la candidata número cinco recibió el cetro y tomó el relevo a la monarca del año pasado, Elizabeth Ledesma.

El resto de la corte de honor está formada por Arlena Rubí Mantecón Hernandez con la fantasía ‘Luminis’ (primera dama), Cecilia Esther Díaz Hernández (segunda dama), con ‘Sueños de Cristal’, Daniela Sanchez Padilla y su ‘Atamande’ (tercera dama) y Alianara León Hernández con ‘De tu infierno a mi cielo’.

La gala dirigida por Daniel Pagés empezó con una obertura que homenajeó a los ritmos latinos con versiones de temas clásicos como ‘Oye mi canto’, ‘El talismán’ o ‘Santa Cruz en Carnaval’.

Intercalando salsa, son cubano, tango y mariachis, el prólogo reconoció la herencia latinoamericana del carnaval tinerfeño, por lo que no pudo dejar pasar la ocasión de hacer un tributo a Brasil y a las carnestolendas de Río de Janeiro con la colaboración de las comparsas.

Los presentadores Paula Vázquez y Alexis Hernández cogieron el testigo para saludar a los cerca de 7.000 espectadores y dar paso a la primera ronda de candidatas.

Entre comparsas, rondallas y muchos aplausos y vítores, las once aspirantes al cetro pasaron por la tarima ambientada en La Habana y una vez finalizado el desfile, el jurado marchó a deliberar.

Fue en ese momento cuando arrancó la fiesta en el Recinto Ferial con la actuación del grupo cubano Los 4, que estuvieron bien respaldados por todas las agrupaciones musicales del Carnaval.

Cogieron el testigo la Afilarmónica Nifú-Nifá y la comparsa ganadora del primer premio de interpretación, Los Cariocas, que fueron el preludio de uno de los momentos más esperados de la noche con la llegada de la actuación del cantante Manny Manuel, que entre canción y canción aseguró que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife “es la fiesta más grande del planeta Tierra".

Tras bailar cada uno de los temas del puertorriqueño, los asistentes tomaron asiento y se prepararon para escuchar el veredicto de un jurado formado por personalidades de las islas Canarias como los periodistas Puchi Méndez, Sergio Méndez y Mayer Trujillo, pero también con presencia nacional como Raquel Sánchez Silva e internacional, con la participación de Iam Comfort, CEO del carnaval de Notting Hill.

Con la coronación de Carla Castro, Santa Cruz ultima los preparativos para la llegada de la fiesta en las calles, que se iniciará el próximo viernes 13 de febrero con la celebración de la cabalgata anunciadora.

Ivone Palenzuela