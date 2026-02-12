El Banco Interamericano de Desarrollo concede 1.094 millones de euros a El Salvador para vivienda y turismo

Durante el mes de noviembre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó para El Salvador un crédito condicional de hasta 420 millones de euros (500 millones de dólares) enfocado en disminuir la exposición de la población local frente a inundaciones. De acuerdo con el medio que dio a conocer la información, este financiamiento forma parte de una iniciativa más extensa que busca beneficiar a sectores estratégicos del país.

Según informó el medio, el BID, en conjunto con Bid Invest, otorgó un programa de apoyo a El Salvador que alcanza los 1.300 millones de dólares, equivalentes a 1.094 millones de euros, programa que se implementará hasta el año 2026. Esta suma está destinada a fortalecer ámbitos como la vivienda y el turismo, así como áreas relacionadas a la salud y educación, con el propósito de fomentar el crecimiento económico y social de la nación centroamericana.

Tal como publicó la fuente original y detalló el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, el respaldo internacional busca contribuir a la consolidación del crecimiento, la generación de empleos y la mejora de las condiciones de vida en El Salvador. Goldfajn expresó a través de su cuenta de 'X' que “¡Seguimos apoyando a El Salvador para consolidar el crecimiento, generar empleo y continuar a mejorar la vida de los salvadoreños!”. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también se refirió a este paquete financiero y subrayó en su propia cuenta de 'X' que el programa tendrá como prioridades el progreso en vivienda, turismo, salud y educación, lo que ampliará oportunidades en diferentes regiones del país.

El medio consignó que esta operación, identificada como El Salvador Crece, implica ejecutar inversiones en infraestructura social. Este componente es particularmente relevante en la búsqueda de paliar los efectos de los desastres naturales y elevar la resiliencia de las comunidades más vulnerables del país. La asignación del crédito condicional aprobada por el BID al inicio del mes se suma como un instrumento que refuerza las medidas de protección ante eventos climáticos adversos, con énfasis en la reducción de los riesgos asociados a inundaciones.

De acuerdo con la información difundida, los recursos otorgados están alineados con una estrategia para dinamizar sectores clave de la economía salvadoreña e impulsar mejoras sostenidas en los servicios básicos. La intervención del BID y Bid Invest es parte de un esquema de cooperación internacional que involucra financiamiento, asistencia técnica y monitoreo del avance de los proyectos contemplados en el portafolio de inversiones.

El plan de apoyo internacional también contempla el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar una respuesta efectiva frente a la ocurrencia de emergencias climatológicas. El respaldo presupuestario se destinará a iniciativas que buscan promover la construcción de viviendas más seguras, la diversificación de la oferta turística y la expansión de la infraestructura educativa y sanitaria.

El BID, según detalló el medio, ha reiterado su disposición para respaldar los procesos transformadores en El Salvador y destacó la colaboración continua con autoridades nacionales para identificar áreas prioritarias y ajustar los programas a las necesidades emergentes del país. Con la aprobación de este paquete financiero, El Salvador accede a nuevas fuentes de recursos destinados a modernizar su tejido social y económico, promoviendo la inclusión y el desarrollo territorial.

El seguimiento a la ejecución de los fondos contará con la supervisión técnica de las entidades involucradas y la participación de organizaciones sociales y entidades gubernamentales. Según el medio que reportó la noticia, se prevé la elaboración de informes periódicos sobre los avances, así como evaluaciones de impacto vinculadas a los resultados alcanzados en las áreas definidas por el programa El Salvador Crece.