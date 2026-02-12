Ejército colombiano recupera en un año a 19 menores reclutados por grupos armados ilegales

Bogotá, 12 feb (EFE).- El Ejército colombiano recuperó, desde enero de 2025, a 19 menores de edad víctimas de reclutamiento forzado en el departamento amazónico del Guaviare, como parte de las operaciones contra grupos armados ilegales que operan en esa región del sur del país, informaron este jueves fuentes castrenses.

"Desde enero de 2025 a la fecha, se ha logrado la recuperación de 19 menores de edad que habían sido vinculados de manera ilegal a estas estructuras criminales", señaló la institución en un comunicado.

Tras ser recuperados, los menores fueron atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que activó los procesos de restablecimiento de derechos y acompañamiento integral.

El balance fue divulgado para conmemorar el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado, también llamado Día Internacional de las Manos Rojas, que se conmemora cada 12 de febrero.

Según un informe divulgado este jueves por la organización International Crisis Group, más de la mitad de los nuevos reclutas en grupos armados del país son menores de edad y podría haber más de mil niños combatiendo actualmente en distintas estructuras ilegales.

La Defensoría del Pueblo de Colombia recordó que entre 1990 y 2017, 40.828 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento.

"Las y los menores de edad deben crecer en paz, en entornos seguros, protectores y libres de violencias, familiares, educativas, comunitarias y digitales, con oportunidades para estudiar, jugar, desarrollarse integralmente y construir su proyecto de vida", expresó la Defensoría en X.

El departamento del Guaviare es una de las regiones donde se han registrado enfrentamientos entre disidencias de las antiguas FARC y otras organizaciones armadas, en medio de disputas por el control territorial y economías ilícitas. EFE