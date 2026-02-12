Agencias

Dos incidentes relacionados dejan 7 muertos en Florida, incluyendo el atacante

Miami (EE.UU.), 12 feb (EFE).- Siete personas murieron, incluyendo el supuesto atacante, en dos tiroteos domésticos presuntamente interrelacionados en el sur de Florida, informó este jueves la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

Las autoridades indicaron que el asesinato el martes de dos personas en una casa en Fort Lauderdale, una ciudad al norte de Miami en la costa este Florida, podría estar relacionado con el homicidio-suicidio que el mismo día dejó cinco muertos en Sarasota, que está en la costa oeste.

Los oficiales de Sarasota respondieron el martes al mediodía al reporte de un hombre que recibió disparos en el vecindario de Amberlea, donde falleció tras intentos fallidos de primeros auxilios.

Los policías entraron después a la casa, donde descubrieron dos mujeres y dos hombres adultos muertos, entre los que está el presunto tirador, identificado como Russell Kot, de 51 años, de Fort Lauderdale y quien habría fallecido por heridas autoinflingidas.

Los agentes recibieron entonces una llamada de los detectives del Departamento de Policía de Fort Lauderdale para informales de que el sospechoso estaba relacionado presuntamente con un doble homicidio, tras encontrar ese martes los cuerpos de una mujer de 46 años y un joven de 18 años.

"Sabemos que el sospechoso había estado en una relación romántica previa con una de las víctimas en Fort Lauderdale. La víctima tenía una conexión con las víctimas en Sarasota. El motivo del sospechoso para atacar a las víctimas se desconoce", indicó la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

Las autoridades ambas jurisdicciones indicaron que esto ya no representa una amenaza para la comunidad. EFE ppc/ims

