Comprar una casa en solitario en España exige hasta 9 años de sueldo íntegro

Madrid, 12 feb (EFE).- Acceder a la compra de una vivienda en solitario en España requiere destinar entre ocho y nueve años de salario íntegro, mientras que una pareja necesita destinar la totalidad de su salario conjunto durante algo más de cuatro años, según expone un estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Los hombres solteros necesitan destinar de media 7,85 años de su salario bruto anual para adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España.

En el caso de las mujeres solteras, el esfuerzo es "sensiblemente" mayor: 9,32 años de sueldo, lo que evidencia que la brecha salarial se traslada de forma directa al acceso a la vivienda en propiedad.

En contraste, las parejas reducen de forma notable el esfuerzo necesario para comprar una vivienda: de media, necesitan destinar 4,26 años de su salario conjunto para hacer frente al coste total de una casa.

Por territorios, el País Vasco, en el norte del país, es la comunidad donde menos años de salario bruto se requieren para pagar una vivienda media, situada en torno a 2.650 euros por metro cuadrado según el portal Idealista, con 7,12 años de sueldo íntegro, seguida por la Comunidad de Madrid (7,40 años) y Navarra (al noreste de España), con 7,64 años.

En el extremo opuesto, las regiones donde mayor esfuerzo salarial se necesita para adquirir una vivienda promedio son Extremadura, al oeste de españa y fronteriza con Portugal, con 10,07 años de sueldo bruto necesario, el archipiélago atlántico de Canarias (9,92 años) y Castilla-La Mancha, en el centro, con 9,58 años.

Según UCI, el mercado residencial se caracteriza por el predominio de la compra en pareja, pues el 74 % de los compradores adquieren viviendas en pareja.

Dentro de este grupo, las parejas con hijos concentran el 49 % de las compraventas, seguidas de las parejas sin hijos (26 %), y las familias monoparentales representan en torno al 5 % del total de operaciones, lo que refleja la distinta capacidad de acceso a la vivienda en función de la estructura del hogar y del nivel de ingresos. EFE