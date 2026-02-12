Ciudad Juárez desconcertada tras el cierre temporal del aeropuerto de El Paso (EE.UU.)

Ciudad Juárez (México), 11 feb (EFE).- La mexicana Ciudad Juárez vivió este miércoles una jornada de confusión tras el cierre temporal del aeropuerto internacional de El Paso (Texas), localidad con la que comparte frontera, tras la detección de supuestos drones mexicanos en el espacio aéreo de EE.UU., con el refuerzo de operativos de seguridad y nerviosismo en los puentes internacionales.

La restricción aérea, que duró alrededor de ocho horas, obligó a suspender vuelos comerciales y de carga, mientras agencias de seguridad estadounidenses investigaban la presencia de artefactos no tripulados que, de acuerdo con reportes preliminares, podrían estar vinculados a grupos del crimen organizado.

Desde Ciudad Juárez, el profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Melgoza, señaló que la medida tomó totalmente desprevenida a la población fronteriza.

“La verdad es que fue una sorpresa para todo el mundo, porque había poca información. Lo cierto era que se habían cancelado los vuelos. Después salió que había sido un dron mexicano de los carteles”, explicó.

Durante las largas horas del cierre aéreo, usuarios reportaron filas y revisiones adicionales en los cruces internacionales, aunque las autoridades confirmaron que el tránsito vehicular continuó operando con normalidad.

Por su parte, el abogado penalista Fernando Ruvalcaba destacó el impacto que este tipo de incidentes puede tener en la dinámica industrial de la región, y subrayó además que el uso de drones refleja la modernización tecnológica de los grupos criminales.

“El avance tecnológico que están teniendo los grupos criminales van a la par no solo con los avances científicos, nuevas drogas sintéticas, nuevos armamentos, nuevas técnicas de ataque, de transporte, en fin la vida es dinámica por lo tanto las acciones de los gobiernos deben ser igual de dinámicas", indicó.

Tras la confusa alerta por parte de EE.UU., el aeropuerto de El Paso reanudó operaciones con el levantamiento de la restricción aérea.

El episodio vuelve a poner de relieve la difícil coordinación de seguridad entre ambos países y la importancia estratégica de la franja Juárez–El Paso, considerada uno de los corredores comerciales más dinámicos de Norteamérica y donde miles de personas que cruzan a diario en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares.

La Zona Metropolitana de Juárez-El Paso es una aglomeración urbana binacional de más de 2,5 millones de habitantes, conformada por Ciudad Juárez (Chihuahua, México) y El Paso (Texas, EE.UU.).