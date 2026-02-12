China emite bonos vía Hong Kong con los rendimientos más bajos en más de una década

Shanghái (China), 12 feb (EFE).- China completó su primera emisión de bonos soberanos denominados en yuanes a través de Hong Kong este año, y lo hizo ofreciendo los rendimientos más bajos en más de una década, una señal de la demanda de los inversores por la deuda del país asiático como diversificación frente a activos en dólares.

En un comunicado publicado en su página web oficial, el Ministerio de Finanzas de China indicó este miércoles que vendió 14.000 millones de yuanes (2.025 millones de dólares, 1.705 millones de euros) en varios tramos de bonos del Tesoro, con una demanda 3,94 veces superior a la oferta.

Los títulos con vencimiento a dos años vista ofrecen un interés de 1,38 %; a tres años, al 1,4 %; a 5 años, al 1,57 %; a 10 años, al 1,87 %, y a 30 años, al 2,35 %.

Según cálculos de Bloomberg, los mencionados rendimientos de los bonos a dos, tres y cinco años son los más bajos desde al menos 2013, algo que coincide además con un repunte en el mercado nacional de deuda, donde los intereses de los títulos a diez años se situaron en su punto más bajo de los últimos cinco meses.

Algunos expertos han apuntado a que las incertidumbres que rodean a EE. UU. en el segundo mandato de Donald Trump, por ejemplo en materia de política fiscal o por la reciente debilidad del dólar, han impulsado a los inversores a buscar otros activos alternativos, una tendencia de la que China podría verse beneficiada.

Además, la demanda de bonos chinos también supone un acicate para los planes de Pekín de ampliar el uso del yuan a nivel internacional. EFE