Cámara de Representantes aprueba ley para exigir identificación a votantes en EE.UU.

Washington, 11 feb (EFE).- La Cámara de Representantes aprobó este martes la ley "Save America Act", una iniciativa que exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral.

El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Senado, es una de las principales iniciativas del presidente de EE.UU., Donald Trump, y el Partido Republicano para prevenir lo que consideran prácticas fraudulentas, que el magnate neoyorquino sigue insistiendo que afectaron a las presidenciales de 2020. EFE

