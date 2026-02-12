BBVA renueva su red de cajeros en Venezuela con la incorporación de tecnología 'contactless'

BBVA Provincial, filial venezolana del Grupo BBVA, ha culminado la renovación de su parque de cajeros automáticos en todo el país con la incorporación de equipos de última generación con tecnología 'contactless'.

Los nuevos equipos cuentan con acceso mediante 'chip' o 'contactless', pantallas táctiles de fácil navegación y un conjunto de funcionalidades que responden a las necesidades más comunes de los clientes: retiros, consultas de saldo, transferencias, cambio de la clave de sus tarjetas, entre otros.

Actualmente, BBVA Provincial cuenta con más de 150 cajeros automáticos 'contactless' distribuidos en sus oficinas por Venezuela.